`Referendum over mall in Tilburg`

TILBURG. De Tilburgse coalitiepartijen PvdA, SP en VVD willen inwoners in een referendum laten meebeslissen over de komst van een groot winkelcentrum in het noorden van de stad. De drie fracties vormen een meerderheid in de gemeenteraad. De mall moet het grootste winkelcentrum van Nederland worden, met een oppervlakte van 80.000 tot 125.000 m2. Omliggende steden als Breda, Den Bosch, Waalwijk en Eindhoven zijn tegen, evenals de winkeliers in Tilburg.