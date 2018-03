Rechter kan niets doen als advocaat blijft zitten

Rechtbankbesturen kunnen niet zelfstandig een klacht indienen tegen advocaten die onvoldoende respect tonen. Alleen de deken van de Orde van Advocaten kan bij de tuchtrechter een klacht indienen.

Dit hebben de Raad voor de Rechtspraak en de presidenten van de gerechten gisteren vastgesteld. Zij kwamen tot de ontdekking dat het hof van discipline gerechtsbesturen niet ontvankelijk vindt als advocaten individuele rechters respectloos behandelen.

De rechters stelden maandag een gezamenlijke handelwijze vast voor gevallen waarin een advocaat niet wil opstaan. Zij adviseren rechters om het te laten bij een opmerking aan de advocaat. Het onderbreken of aanhouden van de zaak vinden zij niet in het belang van de cliënt en ook niet in het belang van de rechtspleging. „Krachtig optreden” vinden de rechters „contraproductief”. De advocaat zal te horen krijgen dat de rechter zijn gedrag zal melden aan de president van de rechtbank. Die brengt dit over aan de deken van de plaatselijke Orde van Advocaten. Deze functionaris besluit dan wel of niet een klacht in te dienen. De rechters vinden dat opstaan bij binnenkomst van de rechters in de zittingszaal uitgangspunt is. En „een normale regel om respect voor de rechtspraak te tonen”.

De kwestie werd actueel nadat de Rotterdamse leerling-advocaat Mohamed Enait uit religieuze motieven vorige maand weigerde op te staan. De Rotterdamse deken heeft inmiddels tegen hem een klacht ingediend bij de eigen tuchtrechter.