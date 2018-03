Queyras perfect als duo-cellist

Klassiek Jean-Guihen Queyras en Alexandre Tharaud. Gehoord: 22/9 Kleine Zaal Philharmonie Haarlem. Herh: 25/9 Podium Twente Enschede. Res. 053 4858500

In de klassieke muziek bestaan er volmaakte duo’s. Jean-Guihen Queyras, het ‘zondagskind onder de Franse cellisten’, en pianist Alexandre Tharaud zijn daarvan het bewijs. Ze zijn perfect op elkaar ingespeeld en komen toch fris over.

Queyras is een integer musicus: geen overdreven dramatiek, maar beheerste gebaren en een verfijnde klank kenmerken zijn spel. Het maakt hem geliefd; in mei vorig jaar organiseerde het Amsterdamse Concertgebouw een heel weekeinde rondom Queyras. Ook de Franse pianist Tharaud speelt met elegantie, al permitteert hij zich af en toe een brutale noot.

Schuberts Arpeggione Sonate is het lijfstuk van Queyras en Tharaud. Het stond vanaf het eerste begin op hun repertoire en werd in 2006 op een veelgeprezen cd uitgebracht.

Tijdens een recital in de Kleine Zaal van de Haarlemse Philharmonie kreeg de sonate een smachtende maar gecontroleerde uitvoering. Schubert schreef het stuk voor de guitarre d’amour, een aangestreken gitaar met zes snaren. De bewerking voor cello levert veel passages in de hoogte op, die door Queyras bijna probleemloos werden genomen.

De atonale Vier Stücke, opus 5 van Berg (oorspronkelijk voor klarinet en piano) vloeiden zonder tussentijds applaus over in de Cellosonate in e van Brahms. Tharaud articuleerde helder in de forse pianopartij van Brahms en werd nooit opdringerig luid. Queyras speelde de sonate met gedoseerd vibrato en gevoel voor understatement. In een opgewekte toegift van Kreisler liet hij elke voorzorg varen, met enerverend resultaat.

Queyras is de komende tijd nog vaak in Nederland te horen. Donderdag speelt hij hetzelfde programma met Tharaud in Enschede. Vrijdag treedt hij bij het Radio Filharmonisch Orkestr o.l.v. Pietari Inkinen op in de Utrechtse zaal Vredenburg Leidsche Rijn met het Celloconcert van Dvorák. Dat wordt herhaald op zondagmorgen in de Grote Zaal van het het Amsterdamse Concertgebouw. Beide concerten zijn rechtstreeks te horen op Radio 4.

Op 17 oktober speelt Queyras in het openingsconcert van de tweede Amsterdamse Cello Biënnale.