PvdA: premier dicht zichzelf te veel macht toe

De minister-president heeft zichzelf ten onrechte de bevoegdheid toegekend om andere ministers te overrulen als het gaat om declaraties van het Koninklijk Huis. Dat vindt de PvdA-fractie in de Eerste Kamer.

„Wij willen dat premier Balkenende zijn woorden hierover terugneemt”, zegt PvdA-senator Rehwinkel. „Dit is voor de hele fractie een principiële kwestie.” De woordvoerders van de verschillende fracties in de Eerste Kamer kregen gisteren een ‘technische briefing’ over de wet die de financiën regelt van het Koninklijk Huis.

Deze zogeheten Wet financieel statuut Koninklijk Huis is voor de zomer met spoed door de Tweede Kamer gewijzigd. De regering wil dat de nieuwe wet per 1 januari 2009 van kracht is. De wijziging moet een eind maken aan de ondoorzichtigheid rond alle geldstromen die van de verschillende departementen naar het Koninklijk Huis lopen. Bij elkaar opgeteld bedragen de kosten van het Koninklijk Huis volgend jaar zo’n 103 miljoen euro.

De wet regelt dat ministers in het vervolg kosten voor het Koninklijk Huis declareren „door tussenkomst” van de premier. Balkenende legde dat tijdens het debat met de Tweede Kamer in juli dit jaar uit als „een aanwijzingsbevoegdheid”. Dat betekent dat de minister-president wat dit betreft opdrachten zou kunnen geven aan zijn ambtsgenoten.

De PvdA-fractie is volgens Rehwinkel van oordeel dat de door Balkenende geclaimde positie boven zijn ministers indruist tegen de Grondwet. In schriftelijk vragen aan de regering schrijft Rehwinkel: „Meent de regering dat er aanleiding is om in de Grondwet te vermelden dat de ministerraad met inachtneming van de aanwijzingen van de minister-president beraadslaagt?” (cursivering Rehwinkel).

Ook de oppositiefracties van VVD, SP, GroenLinks en D66 in de Eerste Kamer hebben vragen over de nieuwe bevoegdheid. „Met name waar het gaat over die nieuwe positie van de premier leven er bij ons zeker vragen”, aldus VVD-fractievoorzitter Uri Rosenthal. Senator Hans Engels (D66): „Zo’n belangrijke wijziging in het staatsrecht kan niet geregeld worden via een mededeling van de premier aan de Tweede Kamer.”