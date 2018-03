Praatrap van The Streets verveelt niet

cd Pop

The Streets: Everything is borrowed ****

Mike Skinner, die in zijn eentje de band The Streets vormt, heeft het zelf aangekondigd. Na dit album, zijn vierde, stopt hij met zijn eenmansgroep. „Ik ben ziek van alles wat met The Streets te maken heeft”, verklaarde hij tegenover het Britse muziekblad NME.

Ziek, zo ver ben ik nog niet, al lijkt Everything is borrowed wel veel op zijn voorgangers. Opnieuw praat Skinner in een geleend Cockney accent over zijn wel en wee, daarbij ondersteund door lieflijke vrouwenkoortjes. Kale elektronische beats worden met hulp van gitaar, piano en trompet tot puntige popliedjes gesmeed.

Met zijn vrolijke liedjes en zijn geestige invallen weet de blanke rapper diverse malen een glimlach op het gezicht van de luisteraar te toveren, bijvoorbeeld in Everything is borrowed .

Hij heeft zich eerdere kritiek dat hij alleen nog zong over cocaïne, snelle auto’s en mooie vrouwen aangetrokken. Want in het vrolijk stuiterende I think I love you more than you like me gaat het over het blauwtje dat hij loopt. Skinner maakt ook uitstapjes naar grotere thema’s als religie en klimaat. En daar gaat het mis. Want in die gevallen blijkt Skinner niet verder te komen dan een handvol gemeenplaatsen. Zoals in Walk of the dodo, dat gaat over het gevaar van klimaatverandering: „It’s not the earth that’s in trouble, it’s the people that live on it, no no!”

Al met al is Everything is borrowed een fijne plaat om naar te luisteren, verfrissend, aanstekelijk, melodieus. Skinners praatrap verveelt niet, en hij is grappig in zijn observaties. Behalve als hij over de dodo begint.

Yaël Vinckx