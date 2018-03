Portugal. The Man maakt nieuwe definitie popsong

Pop Portugal. The Man. Gehoord: 23/9 Paradiso, Amsterdam. Herhaling: 24/9 Ekko, Utrecht; 2/10 Rotown, Rotterdam.

Tijdens het Nederlandse debuut van de groep Portugal. The Man zakt plotseling de bassist door zijn benen en speelt gehurkt verder. Een deel van zijn gitaar blijkt afgebroken waardoor de riem niet meer om kan. Even later vliegt een stick uit de hand van de drummer over het publiek. De leden van Portugal. The Man, uit Alaska, zijn niet zachtzinnig met hun instrumenten. De vier mannen en een vrouw knijpen, slaan en hameren afwisselend op percussie, orgel, gitaar en tamboerijn. En dat allemaal met de bedoeling het popliedje opnieuw uit te vinden.

Want dat is de sensatie die Portugal. The Man, teweeg brengt: hier, in de bovenzaal van Paradiso, wordt op snoeihard volume een bizarre soep gekookt uit uiteenlopende elementen uit de popgeschiedenis. De jonge muzikanten hebben een lome groove in hun muziek, en omkleden die met de hoge klagelijke stem van zanger John Gourley, en de spookachtige geluiden van keyboardspeler Ryan Neighbors. Binnen een nummer slaat het ritme soms af richting reggae, en de gitaar naar een psychedelische uithaal, om al improviserend, via een paar coupletten ‘Helter Skelter’, uit te komen op een duur van negen minuten.

Het is een aantrekkelijke gedachte: ver weg in de wildernis van Alaska ontstond muziek die zich nauwelijks conformeert aan de al vijftig jaar geldende regels voor de popsong. Toch klinkt hun onlangs verschenen derde cd, Censored Colors, gewoner, en duren de liedjes maar vijf minuten. Maar ook dat geeft prachtig resultaat, in bijvoorbeeld Colors en 1989, met een pulserende groove, om langzaam en intens bij te headbangen. De belichting gisteren was mysterieus, door spots van onderaf, zodat de schaduwen van de vijf stuiptrekkende muzikanten op de achterwand werden geprojecteerd.