Permafrost blijkt niet erg gevoelig voor opwarming

Rotterdam. De permafrost (blijvend bevroren bodem) in het noorden van Canada en Siberië is misschien minder gevoelig voor klimaatopwarming dan vaak wordt aangenomen. Onderzoekers troffen in het Canadese Yukon Territory een paar meter onder een bosbodem een massief stuk ijs aan dat naar schatting 740.000 jaar oud is (Science). Dat betekent dat het stuk ijs diverse `tussenijstijden` warmer dan de huidige tussenijstijd heeft doorstaan. De ijsmassa kon worden gedateerd dankzij de aanwezigheid van vulkanische as. Opmerkelijk is dat het stuk ijs in een betrekkelijk zuidelijk gebied werd gevonden. Klimatologen zijn bezorgd over het ontdooien van de permafrost omdat daaruit veel koolstof (CO2 en methaan) van verteerd plantenmateriaal zou kunnen vrijkomen.