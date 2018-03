`Pentagon financierde Ierse campagne tegen Europees verdrag`

Rotterdam. De voorzitter van het Europees Parlement heeft Libertas, de Ierse groepering die de `nee`-campagne tegen het nieuwe EU-verdrag aanvoerde, opgeroepen openheid van zaken te geven over zijn financiering. Parlementsvoorzitter Hans-Gert Pöttering zei maandag volgens Ierse kranten dat Libertas ”in totaal 200.000 euro” heeft gekregen van zijn eigen leider, de multimiljonair Declan Ganley. Ganley zou op zijn beurt via zijn bedrijf Rivada zakelijke contacten hebben met het Amerikaanse ministerie van Defensie. Eerder suggereerde de leider van de Groenen in het Europees Parlement, Daniël Cohn-Bendit dat ”krachten in de VS” zoals het Pentagon en de CIA Europa wilden ”destabiliseren” via de Libertas-campagne tegen het EU-verdrag. Pöttering riep Europarlementariërs op tot het houden van een eigen onderzoek naar de zaak. De actiegroep Libertas werd speciaal opgericht om campagne te voeren tegen het Lissabon-verdrag. Dit werd door de Ieren in een referendum in juni verworpen.