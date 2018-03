Pakketbedrijf TNT breidt uit in China

Amsterdam, 24 sept. De post- en pakketbezorger TNT opent acht nieuwe vestigingen in China. De nieuwe vestigingen bevinden zich vooral in de delta`s van de Yangtze-rivier en de Parelrivier, twee belangrijke regio`s voor de Chinese industrie en export. Dat maakte TNT vandaag bekend. China is voor de pakjesdivisie TNT Express een belangrijke groeimarkt. TNT beschikt bovendien sinds de overname twee jaar geleden van branchegenoot Hoau over het grootste private wegtransportnetwerk in China.