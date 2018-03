Overige films

She’s the Man (Andy Fickman, 2006, VS). Door Shakespeare’s Twelfth Night geïnspireerde high-school-comedy. Amanda Bynes vermomt zich als haar tweelingbroer om mee te kunnen doen in het schoolvoetbalteam. Volop amoureuze complicaties. RTL5, 20.30-22.30u.

El método (Marcelo Piñeyro, 2005, Argentinië/Spanje/Italië). Toneelstuk van Jordi Galcerán Ferrer lag ten grondslag aan veelgeprezen festivallieveling over idiote sollicitatieprocedure in een anoniem bedrijf in Madrid, waarbij de kandidaten psychologisch worden afgebrand. Canvas, 20.40-22.35u.

Boys and Girls (Robert Iscove, 2000, VS). Adolescentenvariatie op When Hary Met Sally. Sinds hun twaalfde jaar bevriende studenten (Freddie Prinz jr. en Claire Forlani) hebben dan eindelijk eens seks. Het loopt uit op postcoïtale desillusie. RTL5, 22.30-0.15u.