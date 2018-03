'Ontzetting' om Van Middelkoop

Minister Eimert van Middelkoop (Defensie, ChristenUnie) is in opspraak na uitspraken over zijn niet vervulde dienstplicht. De bewindsman zegt deze week in Vrij Nederland dat hij „heel blij” was met het uitstel dat hij tussen 1973 en 1978 kreeg wegens ‘persoonlijke onmisbaarheid’ voor de toenmalige GPV-fractie in de Tweede Kamer. Toen Van Middelkoop dertig was hoefde hij niet meer het leger in. In het interview zegt Van Middelkoop dat het woord gezag niet echt „in mijn vocabulaire” zit: „Tijdens die twee dagen militaire keuring voelde ik: dit is helemaal niets voor mij. Hier ga ik doodongelukkig van worden.” De VVD reageerde „met ontzetting”. De PVV vindt de uitspraken een minister „onwaardig” en slecht voor het moreel in Afghanistan, de SP noemt het „slecht in tijd van personeelstekorten bij Defensie”. Militaire vakbond AFMP spreekt over „het langer bestaande beeld van de verkeerde man op de verkeerde plaats”. (NRC)