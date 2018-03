Onhandige ministers ondermijnen eigen gezag

Minister van Defensie, maar inmiddels ook minister van versprekingen. Kort na zijn aantreden gaf minister Eimert van Middelkoop (Defensie, ChristenUnie) aan dat Nederland de intentie had om langer te blijven in Uruzgan, terwijl het kabinet daar nog niet over besloten. Het was een slip of the tongue. Deze week zegt hij in een vraaggesprek met weekblad Vrij Nederland „heel blij” te zijn dat hij destijds „op een wettige manier de dienstplicht niet hoefde te vervullen”. Want hij wist nadat hij de militaire keuring had gehad: „Hier ga ik doodongelukkig van worden.” En: „Het woord gezag zit niet echt in mijn vocabulaire.” Ook geeft hij in het interview toe de diverse militaire rangen en standen niet uit elkaar te kunnen houden.

De militaire vakbonden reageerden furieus. „Het is voor mij een bevestiging van een al langer bestaand beeld van de verkeerde man op de verkeerde tijd op de verkeerde plaats”, zei voorzitter Wim van den Burg van de militaire vakbond AFMP. „Het was beter voor de minister en de krijgsmacht geweest als hij het ambt van minister van Defensie niet had aanvaard”, aldus Jean Debie van de vakbond VBM/NOV.

In de Tweede Kamer heerst ook weinig begrip. Oppositiepartij VVD wil dat Van Middelkoop en premier Balkenende in een brief uitleggen hoe de minister verder denkt te kunnen functioneren omdat deze wel trouw aan het gezag van zijn militairen eist maar zegt daar zelf weinig mee op te hebben. Coalitiepartner PvdA heeft het over „geen gelukkige uitspraak”, terwijl de andere regeringsfractie CDA „verbaasd” is. Maar beide regeringspartijen vinden niet dat hiermee de positie van Van Middelkoop ter discussie is komen te staan. Joël Voordewind van Van Middelkoops ChristenUnie „begrijpt de ophef”, maar wijst erop dat het gaat om een keuze van 35 jaar geleden en dat „Van Middelkoop zich als Kamerlid vijftien jaar lang heeft ingezet voor het versterken van Defensie”.

Van Middelkoop kreeg in de jaren zeventig uitstel van de militaire dienstplicht op grond van „persoonlijke onmisbaarheid”. Dat was destijds een veel toegepaste uitzonderingsbepaling. Van Middelkoop was toen medewerker van de Tweede Kamerfractie van het GPV, een van de partijen waaruit later de ChristenUnie is ontstaan.

Van Middelkoop zei vanmorgen voor de radio de ontstane opwinding „te betreuren”, maar riep tevens de vakbonden op „iets gematigder” te zijn in de beoordeling van een minister.

Overigens is hij niet de eerste minister van Defensie die met zijn persoonlijke opvattingen over de militaire cultuur in aanvaring komt met het eigen apparaat. In 1974 was het minister Vredeling (PvdA) die eveneens in een interview met het weekblad Vrij Nederland, liet weten „volstrekt allergisch voor uniformen” te zijn.

