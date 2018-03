Onhandige ministers ondermijnen eigen gezag

Minister Cramer (VROM, PvdA) schreef gisteren geschiedenis in de Tweede Kamer, al leek zij zelf niet te beseffen hoe historisch haar optreden was. In het wekelijkse vragenuur, waarin parlementariërs de gelegenheid krijgen om bewindspersonen mondelinge vragen te stellen, wilde Jos Hessels van het CDA graag weten wat er nu klopte van een bericht in De Telegraaf dat burgers die groene stroom kopen worden „opgelicht”. Hij vertaalde zijn zorgen in acht korte vragen aan de minister.

De minister weigerde echter antwoord te geven, want vragen over groene stroom „liggen niet op haar terrein”, maar op dat van haar collega’s bij Economische Zaken. En die waren afwezig.

„Voorzitter, wat zullen we nou hebben”, stamelde Hessels. Hij verwacht dat het kabinet met één mond spreekt. „Het kan toch niet zo zijn dat de minister hier staat en zegt dat zij gewoon geen antwoord geeft?”

En dat kon wel zo zijn, want de minister volhardde. Zelfs Diederik Samsom, haar partijgenoot in de Tweede Kamer, kon haar niet vermurwen. „Voorzitter, zo werkt het toch niet in de Tweede Kamer. [...] De grootste krant van Nederland, niet de beste overigens, kopt dat groene stroom oplichting is. Daar verwachten mensen een antwoord op. Daar is dit vragenuurtje in het parlement voor. Het feit dat de minister van Economische Zaken er niet is, vormt geen beletsel voor de regering om antwoord te geven.”

Gevolg is dat minister Cramer zich vanmiddag weer in de Tweede Kamer zou moeten verantwoorden, het tweede ingelaste plenaire debat over de minister deze maand. Eerder ging het over haar welles-nietes-steunbetuiging aan het krakersblad Bluf!.

Maar daar blijft het niet bij. SP-leider Agnes Kant eiste gisteren een brief van premier Balkenende waarin de „gênante vertoning” wordt uitgelegd en wil eventueel de premier zelf ook naar de Kamer roepen.

Minister Cramer schreef vanmiddag voorafgaand aan het debat dat haar opstelling tot „misverstanden” heeft geleid „die ik betreur”. Cramer toonde al vaker niet goed op de hoogte te zijn van de regels en procedures in Den Haag. In een debat in mei gingen Kamerleden het staatsrecht aan de bewindsvrouw uitleggen.

Vanmiddag zal Cramer wél met antwoorden moeten komen, wil zij politieke problemen voorkomen. Omdat de minister in de ogen van de PvdA eerder niet goed genoeg uit de verf kwam is in april Dig Istha benoemd als interim-directeur communicatie en belangrijkste woordvoerder van de minister van VROM.

D66’er Boris van der Ham gisteren in de Tweede Kamer, kijkend naar Cramer: „De minister is misschien wel ‘chef groen’, maar als zij de onvrede over zo’n belangrijk thema, waarover zo’n vreselijk bericht in de krant verschijnt, niet onmiddellijk kan wegnemen, staat hier vooral een groentje.”