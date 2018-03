OM wil vijf jaar cel voor werfbaas Wessel B.

Een succesvol ondernemer, een fijne baas. Maar nu is jachtwerfeigenaar Wessel B. (53) uit De Punt, tegen wie gisteren voor de rechtbank Assen vijf jaar gevangenisstraf werd geëist, een gebroken man. Heeft hij geknoeid met de meterkast in zijn loods? En is daardoor de fatale brand op 9 mei ontstaan waarbij drie brandweerlieden het leven lieten? Het OM meent van wel. B. draaide gemanipuleerde stoppen in de meterkast, omdat hij ervan baalde dat de stroom uitviel als hij zijn compressor wilde gebruiken. Twee dagen voor de fatale brand in de loods, was er al een klein brandje geweest in de meterkast. Ondanks dit brandje schroeft B. daarna de verkeerde zekeringen in de meterkast. Hoewel justitie toegeeft dat niet onomstotelijk vaststaat wat de exacte oorzaak is van de brand, kon die niet zijn ontstaan zonder de bewuste stoppen. Een forse celstraf is op zijn plaats, vindt het OM, omdat de nabestaanden onherstelbaar leed is aangedaan. De verdachte had „lak aan veiligheid”, oordeelde officier van justitie Henriëtte Louwes. „Dit was een welbewuste actie die drie mensen het leven kostte.” Werknemers en vrienden van B.’s zoon, die geregeld in de hal klusten, zagen B. stoppen uit de meterkast halen. Niemand behalve B. en een andere werknemer mocht verder in de meterkast komen.

Twee weken nadat de politie bekendmaakte dat er niemand verantwoordelijk kon worden gesteld voor het ontstaan van de brand, werd B. alsnog opgepakt. Dit nadat twee gemanipuleerde zekeringen werden aangetroffen in het sporenmateriaal. Aanvankelijk waren die over het hoofd gezien. Een onderzoekscommissie had eerder geconcludeerd dat de brand een te vermijden incident was geweest.

B. zelf zei zich niks meer te kunnen herinneren. Hij zat vrijwel de hele zitting voorover gebogen, zachtjes pratend. „Ik heb die zekeringen niet gebruikt, nooit eerder gezien tot op de foto bij de politie. Ik weet niks van stroom of elektriciteit. Ik ben er zelfs bang voor. Veiligheid gaat voor mij boven alles.” Hoe de bewuste stoppen konden zijn gevonden, wilde de rechter weten. „Ik kan het niet verklaren,” stamelde de verdachte. .Een van de omgekomen brandweermannen kende hij persoonlijk.

Twee getuigen-deskundigen verklaarden dat de brand ook kon zijn ontstaan zonder dat er gemanipuleerde stoppen zouden zijn gebruikt. Volgens advocaat Niek Heidanus hadden verschillende mensen sleutels van de loods. De brand is volgens hem ontstaan boven de meterkast, vermoedelijk door een ondeugdelijke reparatie van lasklemmen. Dat stelt ook getuige-deskundige Peter Reijman, projectmanager veiligheid bij ingenieursbureau DGMR. Een late stroomuitval bewijst naar zijn mening dat het vuur niet in de meterkast is ontstaan. Heidanus trok de verklaringen van de getuigen van het OM in twijfel. Zij waren door de politie onder druk gezet, gestuurd en gemanipuleerd. Hij verweet het OM een „kokervisie”. „Het OM wilde een zondebok vinden.” De explosie tijdens de brand, graafwerkzaamheden en de kracht van het bluswater kunnen ze bijvoorbeeld van elders uit de loods hebben verplaatst. Hij verwees verder naar de conclusies van de commissie Helsloot die in juni aangaf dat de brandweer fouten heeft gemaakt. De brandweer moet bij branden in industriepanden niet naar binnen gaan, maar ‘defensief’ handelen. De reddings- en bergingspogingen waren onvoldoende, er was geen noodprocedure. Heidanus concludeerde dat de dood van de brandweerlieden zijn cliënt niet kan worden aangerekend. Hij vroeg onmiddellijke invrijheidstelling van B. die blijkens een psychologisch onderzoek aan een posttraumatische stress-stoornis lijdt. Maar dat verzoek willigde de rechtbank niet in. Huilend verliet B. de rechtszaal, achterom kijkend naar zijn vrouw en dochter. Uitspraak: 7 oktober of zo mogelijk eerder.