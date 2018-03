‘Je wordt gepolst voor de functie van manager, leidinggevende, of teamleider binnen de organisatie. Je ego, eerlijk is eerlijk, is gestreeld. Maar je hebt ook je twijfels’, schrijft loopbaancoach Sietske Veen. Ze geeft zeven afwegingen die je moet maken als je gevraagd wordt om te managen.

Lees het weblog van Sietske Veen via nrcnext.nl/sietske

nrc.next beantwoordt twee keer per week een vraag over werk op nrcnext.nl. Vragen zoals: Hoe merk ik dat mijn baan op de tocht staat? En, moet ik mijn relatie met een collega opbiechten?

Lees de antwoorden op deze en meer vragen over werk via nrcnext.nl/mijnwerk

Heb je zelf na het lezen van deze bijlage nog vragen? Stel ze, en wie weet, wordt je vraag beantwoord door de redactie in de krant of via onze website nrcnext.nl.

Een vraag stellen kan via werk@nrc.nl

Steeds meer vrouwen hebben banen waar vroeger mannen werkten. De vraag die opkomt is: waar blijven de mannen?

Lees het artikel met het antwoord via nrcnext.nl/links