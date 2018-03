Verzekeraar DSW verlaagt de premie voor zijn zorgverzekering komend jaar naar 1.053 euro. Dat is 12 euro minder dan dit jaar. Dat zei het bedrijf gisteren. Volgens DSW is de nieuwe premie kostendekkend. DSW is sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 elk jaar de eerste zorgverzekeraar die de nieuwe premie bekendmaakt. (ANP)