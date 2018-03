Nieuwe aanklacht tegen Karadzic voor efficiënter proces

Den Haag. Om het proces tegen Radovan Karadzic efficiënt te voeren, is het aantal misdaden waarvoor de de Bosnisch-Servische leider verantwoordelijk wordt gehouden teruggebracht van 41 naar 27. Dat blijkt uit de nieuwe aanklacht die hoofdaanklager van het Joegoslavië-tribunaal, Serge Brammertz, gisteren heeft gepubliceerd. De rechters van het hof moeten de aanklacht nog goedkeuren. Met de nieuwe aanklacht tegen Karadzic willen ze een lang proces, zoals tegen Milosevic, voorkomen. Op 25 juli 1995 werd Karadzic aangeklaagd voor volkerenmoord, misdaden tegen de mensheid en oorlogsmisdaden tijdens de oorlog in Bosnië (1992-1995). Genocide is één van de misdaden die het moeilijkst valt te bewijzen: de dader moet de intentie hebben een bevolkingsgroep geheel of gedeeltelijk te vernietigen. De aanklagers kregen tot nu toe genocide alleen maar bewezen na de val van de moslimenclave Srebrenica. In juli 1995 werden, volgens het VN-hof, 8.000 moslims door de Bosnische Serviërs vermoord. In de rechtszaak tegen Karadzic gaan de aanklagers het opnieuw proberen. Het is nog niet bekend wanneer het proces tegen Karadzic gaat beginnen.