New York Yankees mist deplay-offs

NEW YORK, 24 sept. De New York Yankees hebben zich voor het eerst sinds 1994 niet geplaatst voor de play-offs van de Amerikaanse honkballeague MLB. De ploeg van de Nederlander Sidney Ponson, recordhouder van het aantal landstitels, won met 3-1 van de Toronto Blue Jays. Maar aangezien concurrent en titelverdediger Boston Red Sox de Cleveland Indians met 5-4 versloeg, had de 86ste seizoenszege voor de Yankees geen waarde.