Nederlandse vermist op Bonaire

Op verzoek van Bonaire zijn drie sporenonderzoekers van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) naar het Antilliaanse eiland vertrokken om te helpen bij de zoektocht naar een 24-jarige Nederlandse vrouw die afgelopen weekeinde verdween. Ook een forensisch adviseur van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is op weg naar Bonaire, nadat haar hulp was ingeroepen door de plaatselijke politie en het Openbaar Ministerie.

De vermiste vrouw, die op Bonaire stage liep, zou in de nacht van zaterdag op zondag van haar fiets zijn gesleurd, toen ze op weg was naar haar huis in de woonwijk Hato, in het noorden van Kralendijk. Ze zou zijn meegenomen door één of twee personen op een scooter. Dat heeft politiechef John Schagen van Bonaire gisteren meegedeeld op een persconferentie. Schagen deed een dringend beroep op iedereen met tips om zich te melden.

De in Nederland wonende ouders van de vrouw zouden onderweg zijn naar Bonaire. De politie heeft gemeld dat de vrouw, die op Curaçao is geboren, blond haar en blauwe ogen heeft. De zaak roept herinneringen op aan de geruchtmakende verdwijning in 2005 van de Amerikaanse Natalee Holloway op Aruba.

De politie van Bonaire is bezig grote delen van het 288 vierkante kilometer grote eiland te onderzoeken. Er wonen ruim 11.000 mensen. Behalve het politiekorps van het eiland doen het Recherche Samenwerkingsteam (RST) en de Kustwacht mee aan het onderzoek. Bonaire heeft andere Antilliaanse eilanden hulp gevraagd. In totaal zoeken ongeveer vijftig mensen naar de vrouw.

Dat Bonaire de hulp van het KLPD en het NFI heeft gevraagd, is niet ongebruikelijk. „In de zaak-Holloway verleende onze dienst ook assistentie”, aldus een woordvoerder van de KLPD. Het NFI komt vaker, ook in Nederland, kleinere politiekorpsen te hulp als die zelf onvoldoende expertise in huis hebben om een misdrijf op te lossen.