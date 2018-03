Na 100 dagen weet je het

De overstap van ‘gewone’ werknemer naar een leidinggevende functie is een ingrijpende. En niet iedereen is daar geschikt voor.

Allereerst: bij de selectie van leidinggevenden letten organisaties vaak op drie dingen, zegt bijzonder hoogleraar leiderschap en organisatieverandering aan de Rijksuniversiteit Groningen Janka Stoker. „Ze worden wel ‘denken, voelen en kracht’ genoemd. Denken staat voor intelligentie; voelen voor ‘interpersoonlijke sensitiviteit’, dus goed kunnen luisteren, met mensen omgaan; en kracht staat voor assertiviteit. Ben je assertief, heb je zelfvertrouwen, blijf je overeind in contact met mensen?”

Het zijn kenmerken die iemand in principe heeft of niet – ze zijn niet goed ontwikkelbaar, zegt Stoker. „Intelligentie is grotendeels aangeboren, en luisteren kun je deels leren, maar interpersoonlijke sensitiviteit is toch iets dat de een gewoon meer heeft dan de ander.” Bij het selectieproces meten organisaties intelligentie met IQ-tests, en de andere twee met bijvoorbeeld rollenspelen.

Volgens Jaap van Muijen, hoogleraar leiderschapsontwikkeling aan Nyenrode, hangt de kwaliteit van een leider verder erg van de context van de organisatie af. „Als het bedrijf van je vraagt om te sturen op kosten, dan moet je conflicten kunnen aangaan met medewerkers die onder de maat presteren. Daar moet je niet al te empathisch voor zijn.”

En met een geschikte persoonlijkheid heeft een goede chef in spe nog niet automatisch het goede gedragsrepertoire, zegt Van Muijen. „Leidinggeven is een ambacht, je moet het leren. Wat je bijvoorbeeld ziet bij mensen die voor het eerst in een leiderschapspositie komen, is dat ze continu overpakken. Vooral onder tijdsdruk hebben ze er moeite mee om medewerkers zelf dingen te laten ontdekken. Ze vergeten dat die medewerkers het ook moeten leren. Bovendien creëren ze zo ‘aangeleerde hulpeloosheid’ in hun organisatie.” De medewerkers laten het werk bij problemen snel uit handen vallen, want ze weten dat de nieuwe chef het toch wel oplost.

Door ervaring leert zo’n nieuwe chef vanzelf om los te laten, zegt Van Muijen. „Of niet. Dan is diegene niet geschikt.” En je hebt maar een bepaalde tijd om jezelf te bewijzen, zegt hij: „Over topmanagers zeggen ze altijd: je hebt honderd dagen, net als bij de Amerikaanse president. Op een gegeven moment geloven de mensen het niet meer.”

Er zijn natuurlijk ook mensen die niet willen loslaten. Janka Stoker: „Op universiteiten, adviesbureaus en advocatenkantoren zie je vaak dat mensen geen zin in hebben in een managementfunctie, omdat je dan ‘uit de inhoud stapt’.” In het bedrijfsleven is de cultuur meestal anders, zegt Van Muijen. „Een leidinggevende positie heeft nu eenmaal meer status, levert meer geld op, en een mooiere lease-auto. Maar in het algemeen worden de mensen gekozen die inhoudelijk sterk zijn.”

Dat levert twee gevaren op: je raakt een goede professional kwijt, en je krijgt er misschien een slechte manager voor terug.” Het is het bekende Peterprincipe: werknemers in organisaties worden gepromoveerd tot een niveau waarop ze het werk niet meer aankunnen. „Ik vind dan ook dat specialisten dezelfde waardering zouden moeten krijgen als managers. En dezelfde lease-auto’s. Het is een andere manier van denken.”

Wat ook wel een denkomslag kan gebruiken, zegt Stoker, is de houding tegenover vrouwelijke chefs. „Als je mensen vraagt naar het stereotiepe beeld van de ideale leider, komt daar – nog steeds – een masculien type uit naar voren”, zegt ze. „Maar sommige studies wijzen uit dat vrouwelijke leidinggevenden gemiddeld hoger scoren op bijvoorbeeld inspirerend leiderschap: mensen zodanig aansturen dat ze boven hun verwachtingen presteren. Dat wil niet zeggen dat vrouwen betere leiders zijn. Maar waarschijnlijk wel dat vrouwen vaak extra goed moeten zijn voordat ze een leidinggevende positie krijgen.”

Ja, geeft ze toe, dat betekent dat het verschil tussen mannen en vrouwen weleens zou kunnen verdwijnen als leiding geven voor vrouwen normaler wordt, met als keerzijde misschien dat ook meer middelmatig presterende vrouwen het tot leidinggevende zullen schoppen. Misschien kunnen we dat tegen die tijd het Petraprincipe noemen.

Meer informatie over hoe het voelt om leiding te geven, is bijvoorbeeld te vinden in het boek ‘Je zult maar de baas zijn. Over de persoonlijke kanten van leidinggeven’ door Theo IJzermans en Tieneke Dijkstra. Uitg. Thema, 111 blz., € 9,95