Musea voelen zich misdeeld

De Rijksmusea zijn „verbijsterd” over het voorstel van de Tweede Kamer om hen uit te sluiten van de tien miljoen extra rijkssubsidie voor kunst. „De musea worden in de hoek gezet”, zegt Herma Hofmeijer, directeur van de Vereniging van Rijksgesubsidieerde Musea. „Dit is volstrekt willekeurig.”

De onvrede wordt vergroot door een ander, slepend conflict tussen de musea en het ministerie van OCW over de toepassing van de cultuurprofijtkorting. Minister Plasterk (Cultuur, PvdA) past die toe op alle kunstinstellingen met rijkssubsidie, maar volgens de musea ten onrechte ook op hun huursubsidie.

Die huursubsidie is een aparte regeling die gemaakt is bij de verzelfstandiging van de rijksmusea in 1995, waarbij afgesproken is dat het ministerie de huurkosten voor zijn rekening neemt. OCW heeft een ‘inspanningsverplichting’. Hofmeijer: „Die korting is een aanslag op ons budget en is tegen de afspraken. De huursubsidie staat buiten de reguliere kunstsubsidies. In onderling overleg met het ministerie komen we er niet uit, dus misschien moeten we het juridisch oplossen.”

Het ministerie zegt de korting gewoon door te voeren en eventuele stappen van de vereniging af te wachten.

Wat betreft de verdeling van de extra tien miljoen zijn de pijlen van de rijksmusea gericht op de Kamer. Die besloot vorige week, na een voorstel van PvdA-fractievoorzitter Hamer, vier procent extra te geven aan instellingen met langjarige subsidie, met uitzondering van de rijksmusea. Dat betekent dat het geld gaat naar de grote instellingen op het gebied van opera, orkesten en dans. Hofmeijer: „Dat is onzorgvuldig. Het systeem is niet ontworpen om vervolgens wéér een onderverdeling te maken. De redenering is dat er al 2,4 miljoen naar de musea gaat. Maar dat is hoognodig voor achterstallig onderhoud van maar tien van de aangesloten dertig musea.”

Wat gaan de rijksmusea doen? Hofmeijer: „Dit is een plan van de PvdA, dus ik ga leden van de raden van toezicht vragen hun partijgenoten aan te spreken. Er wordt te makkelijk gedacht dat de rijksmusea het wel redden.”