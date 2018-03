Moord na zes jaar plannen

De dolle schutter die gisterenmorgen tien van zijn medeleerlingen doodschoot en vervolgens zelfmoord pleegde, was maandagavond nog ondervraagd door de politie van Kauhajoki, een stadje van 14.500 inwoners in het westen van Finland. De agenten waren gealarmeerd door enkele filmpjes die Matti Juhani Saari (22) op de internetsite Youtube had gezet. Daarop was de man te zien terwijl hij schietoefeningen hield met zijn nieuwe wapen, een pistool met kaliber .22. Hij had er in augustus een tijdelijke vergunning voor gekregen. „Jij bent de volgende die doodgaat”, sprak Saari op het einde van een van de filmpjes.

Ook plaatste Saari op internet enkele morbide boodschappen, over dood en oorlog, geïnspireerd door obscure rock- en gothicbands zoals het Duitse Wumpscut. Reden genoeg dus voor de agenten om een gesprek te voeren met Saari. Sinds november vorig jaar, toen de 18-jarige Pekka-Eric Auvinen in een plaatsje vlakbij Helsinki acht slachtoffers maakte en vervolgens zelfmoord pleegde, was de politie gevraagd extra alert te zijn op dit soort signalen. Ook Auvinen had zijn moordpartij aangekondigd via internet.

De politie ondervroeg Saari, maar de agenten hadden onvoldoende mogelijkheden om zijn wapen of zijn vergunning af te nemen, zei de Finse minister van Binnenlandse Zaken Anne Holmlund gisteren. Pas na de schietpartij werd duidelijk dat Saari nog andere teksten had geschreven, waarin stond dat hij zijn actie sinds 2002 had voorbereid, en dat hij de mensheid haatte. Die teksten werden gevonden in zijn slaapkamer. De politie kreeg de eerste tip over de moordplannen van Saari al afgelopen vrijdag binnen, bevestigde een woordvoerder van de politie vanochtend. Of de agenten op de hoogte waren van zijn teksten is nog onduidelijk.

Net als na de moordpartij van november vorig jaar op de Pekola hogeschool in Tuusula, kwam de politieke discussie al snel op gang. Toen werd een voorstel gelanceerd om de minimumleeftijd voor wapenbezit te verhogen van 15 tot 18 jaar. Dat is niet doorgevoerd. Minister Holmlund kondigde gisteren aan dat ze strengere maatregelen zal voorstellen.

Finland telt na de VS en Jemen procentueel het meeste wapens per hoofd van de bevolking. Het land telt 5,3 miljoen inwoners, officieel zijn er 1,6 miljoen wapens in privébezit. In Finland worden op de Baltische landen en Hongarije na per jaar procentueel de meeste moorden gepleegd van alle EU-landen (138 in 2006).

Het wapenbezit is historisch gegroeid en de meerderheid van de Finse wapens zijn jachtwapens. De Finse premier Matti Vanhanen zei dat er moet worden nagedacht over een verbod op privéwapenbezit in huizen.

„Wapens horen thuis in schietclubs”, aldus Vanhanen. Hij wil dat er een onderzoek komt naar de agenten en vraagt zich af of de politie er wel alles aan gedaan heeft om het drama te voorkomen.

Vanhanen kreeg vanochtend tijdens een bezoek aan het rouwende Kauhajoki van boze en verdrietige nabestaanden de vraag waarom de dader maandagavond na zijn ondervraging toch was vrijgelaten. En of er dan niets was geleerd uit het drama van Jekola? De premier moest het antwoord schuldig blijven.

