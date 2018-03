Mobiele zoekmachine krijgt het nog moeilijk

Het was een veelzeggende vergissing die Google-oprichter Sergey Brin gisteren in New York maakte. Tijdens de presentatie van de T-Mobile G1, de eerste telefoon met Android, noemde hij Googles winkel voor mobiele software ‘App Store’. Maar dat is de naam die concurrent Apple gebruikt op zijn iPhone.

Googles nieuwe telefoon lijkt dan ook behoorlijk op Apples gadget. Niet wat betreft uiterlijk – de iPhone is een slag kleiner en heeft geen toetsenbord – maar omdat beide apparaten volwaardig internet moeten bieden en programma’s die je eigenlijk op een gewone pc zou verwachten.

Zo zijn zowel de iPhone als een gsm met Android makkelijk uit te breiden met nieuwe software. Apple geeft andere ontwikkelaars de mogelijkheid om hun programma’s te verkopen aan iPhone-gebruikers. Klanten betalen dat via Apple. Google pleit voor een meer ‘open’ aanpak. Het internetbedrijf stak vele miljoenen dollars in de ontwikkeling van Android, en geeft nu de broncode geheel vrij. Zodat andere ontwikkelaars nieuwe programma’s gaan ontwerpen op basis van Android en telecombedrijven het besturingssysteem verder kunnen aanpassen.

Vanwaar dat genereuze gebaar? Google verdient veel geld met online advertenties en heeft grote verwachtingen van het mobiele internet. Er zijn veel meer gsm’s dan computers op de wereld en zodra mobiel breedband overal beschikbaar is, zal het internetgebruik op smartphones snel groeien. Om die reden is Google mede-investeerder in het satellietnetwerk O3B, dat landen rondom de evenaar van snel internet moet gaan voorzien.

Android is behalve een besturingssysteem op basis van Linux ook een staalkaart van Google-applicaties: Youtube, Gmail, Google Maps, chatprogramma Google Talk en natuurlijk Googles zoekmachine zijn al geïnstalleerd. Dat moet het internetbedrijf genoeg gebruikers opleveren om advertenties aan te tonen. Dat is Googles primaire bron van inkomsten.

Maar eenvoudig zal het niet zijn. De telecomsector is een ingewikkelde markt voor nieuwkomers. Daar kan Apple over meepraten: ondanks alle hype kostte het veel tijd om de iPhone te introduceren in landen buiten de VS en interessante contracten te sluiten met telecombedrijven. Apples marktaandeel is nog klein ten opzichte van een grootheid als Nokia. Het marktaandeel daalde in het tweede kwartaal van 2008 zelfs omdat het publiek wachtte op de nieuwe iPhone.

Apple scoort wel goed met de mobiele softwarewinkel App Store, die door Google ‘Android Market’ is gedoopt. Apple heeft daarbij een voordeel ten opzichte van Google: het kan zijn telefoon verkopen als een luxe iPod, en de bekendheid van de muziekspeler gebruiken.

Bij Google is dat lastiger. Diensten als Gmail, Youtube en Google Maps zijn niet voorbehouden aan Android-telefoons: ze werken op bijna elke smartphone. Android is bovendien nog niet helemaal af. Zo kan het toestel nog niet met Exchange overweg, Microsofts mailserver die veelal voor zakelijke mail en agendabeheer gebruikt wordt. Concurrerende besturingssystemen zoals Symbian van Nokia, RIM BlackBerry en Microsoft Windows Mobile bieden dat allemaal wel. Zelfs Apple besloot een licentie te nemen op Exchange-ondersteuning, om de iPhone ook voor zakelijke klanten aantrekkelijk te maken. Google liet bij de presentatie weten dat Exchange-ondersteuning door anderen gebouwd moet worden.

De T-Mobile G1 is ontworpen door de Taiwanese fabrikant HTC en gaat in de VS 179 dollar kosten (121 euro) bij een tweejaarlijks abonnement – iets voordeliger dan de iPhone. Voor HTC is Android een belangrijk project, maar het bedrijf blijft ondertussen gewoon telefoons maken die op Windows Mobile draaien. HTC scoort goed met een eigen vormgeving en een aanraakbesturing die overeenkomsten met de iPhone vertoont.

De Android-telefoons zullen ook op moeten boksen tegen nieuwe concurrenten: Sony Ericsson introduceert deze week de geavanceerde Experia X1, met Windows Mobile. Daarnaast is RIM’s BlackBerry Storm in aantocht, ook weer met aanraakbesturing. Het aandeel van de BlackBerry is volgens de recente cijfers snel gegroeid, ondanks de iPhone-hype.

Marktleider Nokia heeft tot nu toe als enige geen telefoon met aanraakbesturing op de markt gebracht. Maar die is in de maak: de Nokia Tube zou eind dit jaar, begin 2009 klaar moeten zin. Tegen die tijd is de eerste Android telefoon ook in Nederland te koop.

