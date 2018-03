Microsoftkoopt voor 27 miljard euro aan eigen aandelen in

Rotterdam. Softwarebedrijf Microsoft koopt de komende jaren voor 40 miljard dollar (27 miljard euro) aan eigen aandelen in. Bij de huidige koers gaat het om 17 procent van alle Microsoftaandelen. Het aandeel Microsoft is het afgelopen jaar flink gedaald, van ruim 36 dollar in januari naar 24,5 dollar vorige week. De inkoopactie moet de koers weer een zetje geven: door de koop wordt het aantal op de beurs verhandelde aandelen kleiner, waardoor de winst per aandeel stijgt. Die was de afgelopen maanden ver teruggezakt, tot het laagste punt sinds Microsoft 22 jaar geleden een beursnotering kreeg. Microsoft heeft door succesnummers Windows en Office traditiegetrouw veel geld in kas. In 2004 stond er zelfs 64 miljard dollar op de balans. Op dit moment heeft Microsoft 23,7 miljard dollar aan cash. Microsoft kondigde ook een kwartaaldividend van 13 cent per aandeel aan, 2 cent hoger dan voorheen. Deze stijging van 18 procent moet het aandeel aantrekkelijker maken voor beleggers.