Metrobouw werd beleefd als risicoloos

Bewoners dachten dat er een metrotunnel onder het eeuwenoude stadscentrum van Amsterdam kon worden geboord en dat daarbij niets zou gebeuren. Maar de afgelopen maanden verzakten tot twee keer toe monumentale panden. De reguliere werkzaamheden in de bouwput bij de Vijzelgracht en het Rokin zijn voor een maand stilgelegd. Wethouder Tjeerd Herrema (PvdA) zegt dat er risico’s zijn en dat de gemeente daar open over wil zijn.

Wat staat de stad nog te wachten?

„Het boren van de tunnel begint volgend jaar onder het Damrak. Daar staan de palen dieper dan we gedacht hadden. De grond rond de palen moeten we eerst invriezen. Dan boren we op sommige plekken dwars door de palen heen. Dat is lastig. De praktijk moet bewijzen dat het kan. Ook moeten we dicht langs belangrijke monumentale panden boren: de Beurs van Berlage, Industria, Madame Tussauds. We hebben maatregelen genomen om te voorkomen dat die verzakken.”

Hoe groot is de kans op verzakkingen bij het boren?

„Dan heb je het over enkele procenten. Dat zijn de kleine-kans-grote-gevolgen-risico’s.”

Was het lekken van de diepwanden op de Vijzelgracht dat ook?

„Dat was een kleine kans, ja. Met grote gevolgen.”

Verwacht u nog meer verzakkingen?

„Dat kan ik niet garanderen. Er is nooit gezegd dat er niets kan gebeuren. Ook niet in het begin. Een zo groot project in een zo oude stad is niet zonder risico uit te voeren.”

Er zijn proefboringen gedaan bij de twee tunnels om te zien wat voor effect boren heeft op funderingen in Amsterdam. Deskundigen zeggen dat dat geen representatieve proef kan zijn.

„Je werkt altijd met de omstandigheden ter plaatse, maar die komen wel enigszins overeen met het Amsterdamse grondprofiel. Uit de proeven is naar voren gekomen dat verzakkingen kunnen optreden. Deze zettingen vangen we op door de grond op te spuiten met een mengsel van cement en water.”

Het schijnt dat de kwaliteit van de palen ook niet zo best is.

„We hebben de funderingen onderzocht en verdeeld in klassen. In de lagere klassen zijn de funderingen aangepast.”

Jullie hebben elk pand bekeken?

„Ja.”

De Noord-Zuidlijn is onder een moeilijk gesternte geboren, zegt de wethouder. De gemeente Amsterdam kreeg van het Rijk voor de aanleg een vast bedrag, waardoor alle overschrijdingen voor eigen rekening zijn. En ook in de contracten met aannemers nam de gemeente het meeste risico op zich. Dat was goedkoper. Herrema: „De totstandkoming van dit project is een opeenstapeling van wensen en compromissen geweest. Politiek en technisch. Daar komen we nu met een harde les achter. Mijn opdracht is ervoor te zorgen dat het project wat realistischer benaderd wordt. In de beleving van de Amsterdammers is het project te veel voorgespiegeld alsof er geen risico’s waren.”

Door wie dan?

„Wat ik heb gezegd is dat in de beléving van Amsterdammers de positieve dingen zijn blijven hangen. Ik heb niet zo veel zin te zwartepieten over wie voor wat verantwoordelijk is.”

De verantwoordelijk wethouder toen was Geert Dales van de VVD.

„Ja. Zijn uitspraak ‘het is krap, maar verantwoord’, is achteraf te optimistisch gebleken.”

De gemeente had kunnen weten dat ze te veel risico droeg voor zo’n groot project.

„De risicoanalyse was te mager. Daarom hebben we nu een steviger risicoanalyse gemaakt. We hebben de lijn verzekerd tegen gevolgschade. En we hebben de contracten met de aannemers van het Centraal Station en de binnenstadsstations opengebroken, zodat meer risico bij hen is komen te liggen. In de contracten hebben we ook meer gestuurd op samenwerking tussen aannemers. Ze mogen bij elkaar in de bouwput. Het moest wel. We hebben zestien contracten voor negen kilometer. Dat is relatief veel. Het aanpassen van de contracten plus de voorziening voor tegenvallers heeft geleid tot de verhoging van het budget met de 300 miljoen die dit voorjaar bekend werd.”

Verwacht u dat het budget van nu met twee miljard zal worden overschreden?

„De vorige verzakking op de Vijzelgracht konden we nog binnen de planning opvangen. Deze verzakking zal ongetwijfeld leiden tot verdere vertraging. En vertraging betekent hogere kosten. We weten niet of we die vertraging kunnen inlopen.”

Dus het wordt duurder?

„Elk jaar maken we opnieuw de stand op, op basis van de kennis die we dan hebben. Ik kan geen eindbedrag noemen, zoals ik ook geen einddatum noem.”

Waarom niet? U heeft gezegd dat het project in 2015 klaar zal zijn.

„Wat ik heb gezegd is dat de plánning van het project op 2015 staat. Dat bekijk ik elk jaar opnieuw. Ik heb de koningin nog niet uitgenodigd.”

Wethouder Tjeerd Herrema zegt dat er almaar meer mensen en meer auto’s in de stad komen en de trams die drukte niet kunnen opvangen. „We moeten, hoe gek het ook klinkt in deze fase, alweer nadenken over de volgende stap van de Noord-Zuidlijn: doortrekken naar Amstelveen. Daarover besluiten we eind dit jaar.”

