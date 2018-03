Meezingen met Hollandsch Hollywood

Een donkere studio. Buiten beeld horen we iemand roepen: „Mevrouw De la Mar, kunnen we die scène draaien?”. Na een bevestigend ‘ja’ roept hij ‘licht’. Dan gaat er een spotje aan. Actrice en cabaretière Fien(tje) de la Mar zit op een podium. Om haar heen staan leden van de filmcrew, links de musici. De pianist begint te spelen, waarna het door Max Tak gedirigeerde orkestje invalt en Fien de eerste strofen van het lied ‘Hollandsch Hollywood’ zingt: „Wat niemand durfde dromen/ Is eindelijk gekomen/ De filmartiesten stromen/ Naar Duivendrecht met spoed/ Waar kool en kropsla groeien/En madeliefjes bloeien/ Zie je de lampen gloeien/ Van ons Hollandsch Hollywood.”

De la Mar zingt het in Het Nederlandsche Cabaretalbum (1934), een van de films op de verzamel-dvd Hollandsch Hollywood, met alle succesnummers uit de grootste vooroorlogse Nederlandse films. Alle filmfragmenten stammen uit de begintijd van de geluidsfilm en zijn exemplarisch voor de dromen over een stralende toekomst die de Nederlandse filmindustrie in die tijd koesterde. In 1933 ging in Duivendrecht bijvoorbeeld de Cinetone-studio’s open. Hollands Hollywood was geboren. We zouden de wereld wel even een poepie laten ruiken. Dat optimisme was van kortstondige duur, de productie kwam niet echt op gang en het was bovendien duur om films te maken.

In de begintijd van de geluidsfilm werd er nog volop geëxperimenteerd met het opnemen van muziek. Het systeem waarin artiesten playbacken met van tevoren opgenomen liedjes bestond nog niet, zodat er in die begindagen steevast buiten beeld een orkest de zangers live in de filmstudio begeleidden.

Het Nederlandsche Cabaretalbum draagt ook nog de sporen van een gewoonte die al decennia verdwenen is: de uitnodiging aan de bioscoopbezoeker om mee te zingen. Elk liedje eindigt met het refrein dat als tekstbalk onderin beeld komt. Net als bij karaoke verschijnt er een teken wanneer je moet zingen. Ook in Nederland zingt met Cor Steyn (1939) kon het publiek niet lui achterover leunen: organist Steyn roept de zaal op om vooral de keel luider op te zetten, met opnieuw de teksten van het lied in beeld.

Omdat het ons aan capabele toneelacteurs ontbrak, contracteerden regisseurs vaak bekende zangers uit de cabaretwereld, zoals Louis en Henriëtte Davids, Sylvain Poons en Jopie Koopman. Dit had ook andere voordelen: de naamsbekendheid van de sterren kreeg de bioscoopzalen vol.

In de jaren dertig was de regie van Nederlandse films vaak in handen van buitenlanders die door het opkomende nationaal-socialisme naar Nederland uitweken. Zo werd Het Nederlandsche Cabaretalbum gemaakt door Ernst Winar en regisseerde Richard Oswald Bleeke Bet. De muzikale fragmenten uit beroemde Jordaanfilms als De Jantjes (1934), Bleeke Bet (1934) en Oranje Hein (1936) zijn door het Filmmuseum ook op deze dvd gezet. Extra interessant is de bijgevoegde cd waarop net even andere versies staan van de nummers die door de crème de la crème uit de cabaret- en toneelwereld van de jaren dertig worden gezongen. Zoek de verschillen. Meezingen mag.

Hollandsch Hollywood, dvd en cd. Distributie: TDM. Het eerste exemplaar wordt op 30 september tijdens het Nederlands Film Festival uitgereikt aan zanger, liedjesschrijver, acteur en musicalster Jim de Groot - zoon van Boudewijn de Groot.