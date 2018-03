Maxeda groeit nauwelijks

Winkelbedrijf Maxeda (V&D, De Bijenkorf, Praxis) begint de economische tegenwind te voelen. De omzet van het bedrijf kwam in het eerste half jaar 2008 weliswaar iets hoger uit dan in het eerste half jaar 2007 (een toename van 1,2 procent tot 1.578 miljoen euro), maar dat was vooral te danken aan de groei van het aantal winkels. De omzet op basis van een vergelijkbaar winkelbestand slonk met 1 procent bij vergelijking van de eerste zes maanden van 2008 en 2007.

Toch is bestuursvoorzitter Tony DeNunzio van Maxeda positief over de resultaten. „We hebben duidelijk veerkracht getoond in uitdagende economische tijden.” DeNunzio doelt daarbij op het feit dat Maxeda erin slaagde in de meeste van haar winkelketens en productcategorieën haar marktaandeel te vergroten. Het aantal winkels groeide sinds juli 2007 met 7,5 procent tot 1.379.

DeNunzio zegt in het halfjaarbericht een „nog uitdagender” tweede half jaar te verwachten. Het consumentenvertrouwen bevindt zich volgens financieel topman Ronald van der Mark „op een historisch laag peil in alle landen waarin wij actief zijn”.

Maxeda was in het nieuws omdat het concern zou worden uitgeknepen door private-equityinvesteerders. Deze investeerders onder leiding van Kohlberg Kravis Roberts kochten het bedrijf (toen nog KBB Vendex geheten) in juli 2004 en haalden het van de beurs. De afgelopen maanden bereikten Maxeda en de bonden moeizaam een cao-akkoord.

Volgens topman DeNunzio heeft Maxeda de afgelopen vier jaar echter „zonder twijfel” geprofiteerd van de investeerders. „De onderneming is getransformeerd van een onder de maat presterend bedrijf met een negatieve reputatie naar een onderneming die consequent goede financiële resultaten en een stijging van het marktaandeel laat zien.”