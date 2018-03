Man gedood in gevangenis Curaçao

Willemstad, 24 sept. In de Bon Futuro-gevangenis op Curaçao is dinsdagochtend (lokale tijd) een 39-jarige gevangene doodgeschoten. De dader wist te ontkomen. Tegen de 39-jarige Antilliaan was vorige maand levenslang geëist in verband met betrokkenheid bij een moord, verschillende aanslagen en autodiefstal. Het slachtofferhad vaker vastgezeten. Het Antilliaanse dagblad Amigoe meldde dat het de vijfde moord betreft die in de gevangenis is gepleegd sinds 2004.