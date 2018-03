Mag je een gegeven wijntje of envelop direct openen?

Een lezeres uit Amsterdam (die liever anoniem blijft om haar reputatie als ‘drankorgel’ niet te bevestigen) zit met een dilemma: als je een etentje geeft en de gasten drukken je een sjieke fles brut in handen, is het dan erg ongepast om deze direct open te trekken?

Vraag het etiquettedeskundige Reinildis van Ditzhuyzen (auteur van de Dikke Ditz, een bewerking van het etiquettehandboek Hoe hoort het eigenlijk? uit 1939), dan moet haar eerst iets van het hart.

„Mensen denken dat overal regels voor zijn”, zegt Van Ditzhuyzen. „Als ik hoest, vragen ze, welke hand moet ik dan voor mijn mond houden? Maar het is gewoon een kwestie van verstand. Wat is aardig, moet je je afvragen. Hoe kan ik rekening houden met de ander?”

Over de wijn kan de etiquettedeskundige kort zijn. „Die mag je gerust openen en samen drinken, tenzij je natuurlijk zelf al iets speciaals voor bij het diner had klaargezet. Je hóéft hem niet te openen.”

Hetzelfde dilemma duikt op bij envelopjes met geld. „Ik vind het een verschrikkelijk cadeau, alsof je een toegangskaartje voor een etentje koopt, maar dat terzijde. Feit is: je kunt moeilijk voor een geschenk bedanken als je niet weet wat er in zit. Maak het dus open – en dan niet natellen hoevéél erin zit, maar alleen even kijken. Is het geld? Of toch een tegoedbon? Dan kun je oprecht laten blijken dat je er blij mee bent.”

Goed, dat is duidelijk. Toch slaat de twijfel toe als ik dezelfde vraag voorleg aan Robert Wennekes, oprichter van de Butler Academy in Zeist. Het hoort niet, zegt hij resoluut. Wennekes zit 31 jaar in het butlervak, en hij heeft het nooit anders geleerd. Wijn moet je laten rusten, zeker op grotere feesten. „Het is niet de bedoeling dat de gasten de cadeaus opdrinken.”

Enveloppen maak je wel open – dat vindt Wennekes ook. „Prima als je even kijkt wat erin zit.”

Overigens is hij niet verbaasd dat de meningen over dit soort voorschriften verschillen. Nederland is een erg informeel land, zegt Wennekes die lange tijd in de VS werkte. Hij ziet ook een zekere vervlakking. „Heren zijn steeds vaker verbaasd als ik bij een vrouw de stoel aanschuif. Terwijl dat nou juist een beetje jeu aan het leven geeft.”

Lineke Nieber