Linzensalade

1 blik (netto gewicht 400 gram) 1 zakje gemengde slablaadjes (ca. 80 gram)2 knoflooktenen2 stengels bleekselderij1 rode ui2 wortels2 eetlepels blanke hazelnoten2 kleine geitenkaasjes1 eetlepel bloem1 eetlepel paneermeelolijfolieazijn of citroensapzoutDijon mosterd

Eet bij deze maaltijdsalade voor twee personen knapperig warm (stok)brood. Spoel de linzen af en laat ze uitlekken. Hak de knoflooktenen klein of gebruik voor het fijnmaken een knoflookknijper. Trek de draden van de stengels bleekselderij en snijd in smalle reepjes. Snijd de gepelde ui in dunne ringen en de schoongemaakte wortels in dunne plakjes. Meng in een kom of diepbord de bloem en het paneermeel. Wentel de geitenkaasjes door dit mengsel. Verwarm de linzen in een klein beetjes olie. Meng bleekselderij, wortel, knoflook en noten erdoor. Deze lauwwarme groenten worden, als de geitenkaasjes zijn gebakken, op het laatste moment op de slablaadjes gelegd. Verdeel de slablaadjes over de borden. Verhit een scheut olijfolie in de koekenpan en bak de kaasjes aan alle kanten lichtbruin. Schep het linzenmengsel op de sla en leg er een warm geitenkaasje bovenop. Bestrooi de kaasjes met uiringen. Besprenkel de salade met een vinaigrette gemaakt van vier delen olijfolie, één deel azijn of citroensap, een snufje zout en wat pittige mosterd.

Anne Scheepmaker]

