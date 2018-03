`Lance Armstrong maakt rentree in Australische ronde`

SYDNEY, 24 sept. Lance Armstrong maakt volgend jaar januari definitief bij de Tour Down Under in Australië zijn rentree in het wielerpeloton. De Australische politicus Mike Rann heeft dit gezegd. Toen de zevenvoudig tourwinnaar onlangs zijn rentree aankondigde, werd de wedstrijd in Australië al genoemd als mogelijk eerste race. De verwachting is dat Armstrong bij Astana van zijn oude ploegleider Johan Bruyneel gaat fietsen.