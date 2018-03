'Laatste technocraat' weg in Iran

De Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad heeft de tegendraadse gouverneur van de Centrale Bank, Tahmasb Mazaheri, ontslagen. Zijn vervanger is een medestander van de president, aldus gisteren de krant Etemaad (vertrouwen). Critici zijn bang dat de regering nu ongebreideld geld gaat uitgeven, terwijl de inflatie al torenhoog is.

Volgens Etemaad maakte Ahmadinejad de betrokkenen zaterdag bekend dat Mazaheri het veld moest ruimen. Hij wordt vervangen door de tweede man van de bank, Masoud Bahmani, die volgens analisten veel minder kritisch staat tegenover het regeringsbeleid dan zijn voorganger. Een voormalige waarnemend minister van Economische Zaken, Hossein Samsami, vertrouweling van de president, wordt secretaris-generaal bij de bank.

Mazaheri had sinds zijn aanstelling als gouverneur een jaar geleden diverse openlijke conflicten met de president, die hem zelf had aangesteld. De gouverneur eiste dat de inflatie onder controle zou worden gebracht door minder overheidsgeld uit te geven, terwijl de regering juist miljarden euro’s in de economie pompte. Daarnaast verlaagde Ahmadinejad, zeer tegen de zin van Mazaheri, de rente tot 12 procent, ver onder het officiële inflatiecijfer, dat in augustus op 27,2 procent stond.

Mazaheri, die door velen als de laatste technocraat in de regering werd gezien, besloot de centrale bank op slot te gooien om verdere stijging van de inflatie te voorkomen, tot woede van Ahmadinejads ministers die geen toegang meer hadden tot delen van hun budget.

Op dit moment is Ahmadinejad is bezig het land voor te bereiden op een gigantische economische operatie om subsidies te herverdelen onder de armen. Elektriciteit, water, brood, en andere basisproducten worden nu direct gesubsidieerd. De Iraniërs kunnen op hun maandelijkse rekeningen voor gas, water en licht precies zien dat de staat soms tot 70 procent van de werkelijke kosten betaalt.

Onder een ‘economisch evolutieplan’ wil de president bankrekeningen openen voor de armen en daar geld op storten. De subsidies worden afgeschaft. Critici vrezen enorme prijsstijgingen, ook omdat er meer geld in de samenleving zal worden gepompt. „Nu Mazaheri weg is heeft de regering de vrije hand om geld uit te geven”, zegt Mohammad Atrianfar, journalist, en oppositiepoliticus. „Gezien het feit dat de regering niets goed kan plannen moeten we afwachten wat er gaat gebeuren.”