Kind is weer thuis. Doorgedraaid

Het maandblad Balans Magazine barst van de advertenties die allemaal op elkaar lijken. Een greep: ‘Outdoor Ardennen, voor jonge mensen met ADHD en/of autisme’. ‘Logeerweekeinden voor gezinnen met een gedragsproblematiek’. En: ‘Logeren op Duinrell voor kinderen met een pgb.’

Het stelt Arga Paternotte, hoofdredacteur van het blad, maandelijks voor een dilemma: aan de ene kant heeft ze advertentie-inkomsten nodig. Aan de andere kant kan ze niet instaan voor de kwaliteit van het groeiende aantal ‘behandelingen’ dat wordt aangeboden.

Het blad wordt bezorgd bij ouders van 25.000 kinderen met een psychiatrische stoornis zoals ADHD of autisme. Paternotte: „Daar zitten soms wanhopige mensen tussen die alle hulp aangrijpen die hun aangeboden wordt. Terwijl ik niet durf te beweren dat al die begeleiding helpt.” Het enige dat bewezen effectief is voor kinderen met ADHD, zegt Paternotte, zijn medicijnen en/of gedragstherapie.

Met het persoonsgebonden budget (pgb) kunnen patiënten zelf zorg en begeleiding inkopen. Veertig procent van de 100.000 patiënten met zo’n budget is kind. Hun ouders discussiëren momenteel over de kwaliteit: hoe weet ik in hemelsnaam dat ik het persoonsgebonden budget zinvol besteed? Het gaat gemiddeld om 9.000 euro per kind per jaar.

Het aantal organisaties dat ‘begeleiding’ aanbiedt voor bijvoorbeeld kinderen met ADHD is de afgelopen paar jaar explosief gegroeid, vertelt Arga Paternotte. Vooral sportieve weekeinden zijn populair: terwijl de ouders thuis even rust hebben, kunnen de kinderen onder begeleiding iets spannends en educatiefs doen. Paternotte, die samen met de Nijmeegse hoogleraar Jan Buitelaar een boek over ADHD heeft geschreven: „Het is vast leuk zo’n weekeinde, maar of het hélpt, dat weet ik niet.”

Aline Saers, directeur van de belangenvereniging Per Saldo voor houders van een pgb, onderschrijft de trend: „De vraag die leden ons het meeste stellen is: ‘hoe weet ik of ik kwaliteit inkoop?’ En juist bij de begeleiding van kinderen horen we steeds vaker dat dat niet gegarandeerd is. Dan geef je je kind een week mee aan een organisatie en wordt het na anderhalve dag teruggebracht – helemaal doorgedraaid.”

De kosten voor deelname aan outdooractiviteiten zijn niet gering. Een weekeinde in Duinrell voor vier kinderen met een begeleider kost bijvoorbeeld 465 euro per kind. De vrouw die deze weekeinden organiseert, wil er desgevraagd niet over praten. Op haar website biedt ze ook aan ouders te helpen met het invullen van de aanvraagformulieren voor zo’n pgb. ‘Wij denken graag met u mee’, staat er.

Dat laatste raadt Per Saldo ouders sowieso af: „Wij zeggen: laat je papieren nooit invullen door een hulpverlener, want dan lopen de belangen wel erg door elkaar. Zij kunnen de aanvraag dan helemaal toesnijden op hún product.”

Invullen van pgb-papieren blijkt een markt op zichzelf te zijn, net als beheer van het budget. De formulieren gelden als ingewikkeld, iets als de belastingaangifte. Tegen betaling van soms wel 250 euro vullen derden de papieren in, zónder garantie dat het budget ook wordt toegekend.

Saers wil graag een soort keurmerk voor de hulp en begeleiding die budgethouders inkopen, vertelt ze. „Het is lastig: we willen slechte producten weren, maar de mooie experimentele producten die zijn ontstaan omdát patiënten hun eigen begeleiding uitzoeken, willen we niet de kop indrukken. Het pgb heeft patiënten echt keuzevrijheid gegeven.”

Voorlopig bestaat er geen keurmerk of aanwijzing of de ADHD-weekeinden zinvol zijn, zegt Mareille de Jong van Buro Energiek, die ze zelf organiseert. „Ik zou een toets toejuichen. Ik krijg weleens klanten die hun kind hadden meegestuurd met mensen die van toeten noch blazen wisten.” Anderzijds, zegt De Jong, zijn veel ouders er van afhankelijk dat hun kind zo nu en dan een weekeind wordt opgevangen. „Zou die mogelijkheid niet meer bestaan, dan komen die kinderen structureel het huis niet uit. Dat is verdrietig en kost meer dan een pgb.”