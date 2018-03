Karadzic: elf misdaden

Om het proces tegen Radovan Karadzic efficiënt te voeren, is het aantal locaties waar misdaden zijn gepleegd – en waarvoor de Bosnisch-Servische leider verantwoordelijk wordt gehouden – teruggebracht van 41 naar 27.

Dat blijkt uit de nieuwe aanklacht die hoofdaanklager van het Joegoslavië-tribunaal, Serge Brammertz, gisteren heeft gepubliceerd. De rechters van het hof moeten de aanklacht nog goedkeuren.

Brammertz lijkt met de nieuwe aanklacht te hebben geleerd van de ervaringen zijn voorvanger Carla del Ponte. Haar klacht tegen Slobodan Milosevic bevatte volgens critici te veel zaken, waardoor de verdachte veel uitwijkruimte kreeg. Het proces duurde ruim vier jaar en eindigde zonder vonnis omdat de verdachte stierf.

Karadzic werd op 24 juli 1995 aangeklaagd, voor misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden tijdens de oorlog in Bosnië (1992-1995). Op 16 november van dat jaar kwam daar de aanklacht voor genocide bij, gepleegd na de val van Srebrenica.

Genocide is één van de misdaden die het moeilijkst valt te bewijzen: de dader moet de intentie hebben een bevolkingsgroep geheel of gedeeltelijk te vernietigen. De aanklagers van het tribunaal kregen tot nu toe genocide alleen bewezen na de val van Srebrenica. In juli 1995 werden achtduizend moslims door de Bosnische Serviërs vermoord. Pogingen om genocide in andere rechtszaken te bewijzen, zijn tot nu toe mislukt.

In de aanklacht wordt Karadzic van elf misdaden beschuldigd, waaronder tweemaal genocide: een campagne van etnische zuivering gericht tegen Kroaten en moslims in Prijedor in 1992, en de moord op achtduizend moslims in Srebrenica in 1995. De beschuldiging van schending van de Geneefse conventies hebben de aanklagers weggelaten, zodat ze niet hoeven te bewijzen dat de oorlog in Bosnië een internationaal conflict was. Het is nog niet bekend wanneer het proces tegen Karadzic gaat beginnen.