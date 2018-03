Jos Stelling dreigt Utrecht over ?artplex?

Jos Stelling stopt als filmhuisondernemer als de plannen voor een ‘artplex’ in Utrecht doorgaan. Hij is „doodmoe” van zijn strijd met de gemeente.

De gemeente heeft na jaren zoeken een locatie gevonden voor een nieuw filmhuis waarin filmtheater ’t Hoogt moet opgaan en dat als locatie voor het Nederlands Film Festival kan dienen. Het moet in 2012 in de nieuwe bibliotheek vlakbij het station komen. Stelling, regisseur en uitbater van twee filmhuizen, ziet de gesubsidieerde instelling als oneerlijke concurrentie en zegt „doodmoe” te zijn van zijn strijd met het „cultuursyndicaat” van de gemeente.

Stelling is eigenaar van het kleine filmhuis Springhaver en opende vijf jaar geleden het moderne filmtheater Louis Hartlooper Complex (LHC). Hij krijgt geen subsidie. Filmtheater ’t Hoogt ontvangt 383.000 euro. Volgens Stelling wordt zijn concurrent verder in het zadel geholpen als het op een nieuwe locatie zeven of acht zalen krijgt. Volgens de gemeente gaat het bij ‘t Hoogt om „kwetsbare” films die weinig publiek trekken en is subsidie daarom gerechtvaardigd.

Het artplex is een oude wens van de gemeente en ’t Hoogt. Stelling begon het LHC om te laten zien dat het ook zonder subsidie kan. Na vijf jaar maakt het voor het eerst winst. Wel is er nog een negatief vermogen van 500.000 euro. Stelling: „De overheid wil graag cultureel ondernemerschap zien, maar als je het probeert word je tegengewerkt.”

Directeur Doreen Boonekamp van het Film Festival wil in het artplex kantoor gaan houden. In het stationsgebied staat bovendien een commerciële megabioscoop met 18 zalen gepland. Ook die wil ze benutten voor het festival. Boonekamp zegt verheugd te zijn met deze ontwikkelingen, omdat veel bioscopen in de binnenstad die het festival nu gebruikt aan vernieuwing toe zijn, maar ze wiwil ook dat de „charme van de binnenstad” behouden blijft.

Filmtheater ’t Hoogt wil niets zeggen over het artplex omdat je „een broedende kip niet moet storen”.

De gemeente wil persoonlijk op Stellings brief reageren.