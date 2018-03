Harry Starren is directeur van De Baak, Management Centrum van VNO-NCW, en co-auteur van het boek 21 geboden voor modern leiderschap. Zijn tips:

1Heb vertrouwen (en zelfvertrouwen): „Je moet makkelijk zijn in het geven van vertrouwen aan mensen. Delegeer, ook als ze iets nooit eerder hebben gedaan, of weinig ervaring hebben. Om zoiets te durven moet je om te beginnen veel zelfvertrouwen hebben. Je moet jezelf kennen, weten dat je niet perfect bent. Zorg ook dat je makkelijk in de omgang bent. Je moet in vijf tot tien minuten vertrouwd raken met mensen die je voor het eerst ontmoet. Toon oprechte belangstelling door goed te luisteren. Wat houdt de ander bezig? Dat is het teddybeergevoel. Mensen moeten het idee hebben dat ze je al jaren kennen.”

2Permitteer je vrijheid: „Als leider werk je autonoom. Je moet niet gelijk een nacht wakker liggen als je kritiek hebt gehad, van bovenaf of van onderaf. In vrijheid gedij je uiteindelijk het best.”

3Neem verantwoordelijkheid: „Je neemt zelf verantwoordelijkheid en je wacht niet af. Geen taken afschuiven, uitstellen of anderen de schuld geven. Als iemand altijd klaagt over het bedrijf dan weet je: dat is geen leider. Je moet het zo zien: als iemand verdrinkt ben jij degene die in het water springt om de drenkeling te redden.”

4Leg verantwoording af: „Je bent transparant. Je durft te laten zien wat je doet en je bent niet bang om verantwoording af te leggen. Daardoor ben je niet chantabel. Als je een fout maakt, geef je dat ruiterlijk toe.”

5 Verbind: „Je staat ergens voor en je hebt een goed verhaal. Het bedrijf heeft een gezamenlijke ambitie die jij moet verwoorden, maar daarbinnen moet je ruimte geven voor een individuele invulling. En belangrijk: anderen willen graag een rol in dat verhaal spelen. Je hebt dus volgers. Een leider zonder volgers is geen leider.”

De valkuil:

„Je neemt jezelf té serieus. Jezelf een leider noemen is potsierlijk. Leiderschap is uiteindelijk een conventie, een afspraak. Het bestaat omdat het in de ogen van anderen bestaat. Bush was ooit een held toen hij op een foto stond naast een brandweerman, vlak na 9/11. Nu wordt hij als een hele middelmatige president gezien. Leider ben je in de ogen van anderen, daar ga je zelf niet over.”

Zijn conclusie:

„Leiderschap is een talent, maar je moet het wel verder ontwikkelen. Er is geen makkelijke manier om leider te worden. Vergelijk het met hoogspringers. Iemand met korte beentjes kan geen hoogspringer worden, iemand met lange benen wel. Maar niet iedereen met lange benen is een goede hoogspringer.”