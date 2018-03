'Jezelf een leider noemen is potsierlijk'

Nicole Eggermont is directeur van het trainings- opleidings- en adviesbureau Schouten & Nelissen en co-auteur van het boek Beginnen met leidinggeven. Haar tips:

1Ontwikkel een helikopterview: „Je moet verder kunnen denken dan je eigen werkzaamheden. Zorg voor overzicht. Een voorbeeld: je stuurt bijvoorbeeld een callcenter aan. Als er een klacht is van een klant, dan moet je niet alleen die klacht oplossen, maar er ook over kunnen nadenken. Wat leert ons deze klacht? Wat zegt het over hoe we onze mensen opleiden en hoe het werk is georganiseerd? Je moet dat soort verbanden kunnen leggen.”

2Manage jezelf: „Zelfreflectie is belangrijk, anders kom je niet verder. Leidinggeven aan jezelf is een randvoorwaarde om leiding te kunnen geven aan anderen. Bedenk wat het effect is van je gedrag op anderen. Vraag je af wat en wie je kunt en wilt beïnvloeden. Daar hoort bij dat je proactief bent. Schrijf het beloofde rapport voordat je baas erom vraagt.”

3Leer omgaan met afhankelijkheid: „Een veel gemaakte fout bij beginnende leiders. Je bent ambitieus, hebt veel nieuwe ideeën, maar komt van een koude kermis thuis. Want je eigen succes is afhankelijk van wat anderen presteren. Leer los te laten en probeer te relativeren. Relativeren betekent: soms voor ‘goed genoeg’ durven gaan in plaats van het beste. Als iemand anders ervan leert is dat ook winst. Probeer dingen van de zonnige kant te zien.”

4Houd van mensen: „Je moet het leuk vinden je medewerkers voor je te winnen en aanvoelen wanneer je met ze moet praten over hun privésituatie. Je werk met mensen gaat een grotere plek innemen dan je werk met materie. Dat is soms lastig, dat blijkt vaak bij leidinggevenden in de ICT-sector of bij technische beroepen. Zij zijn erg op de materie gericht. En vergeet geen complimenten te geven. Mensen ontwikkelen zich sneller en beter via de weg van complimenten dan via de weg van straffen.”

5Wees besluitvaardig: „Je moet knopen doorhakken, over kleine en grote zaken. Doe dat ook. Probeer zo goed mogelijk te besluiten, ook al weet je nog niet alles. Een beetje risico nemen hoort bij besluiten.”

De valkuil:

„Kijk uit dat je niet te veel in het uitvoerende werk blijft hangen of de leukste klusjes zelf blijft doen. Pik niet de krenten uit de pap.”

Haar conclusie:

„Bij leidinggeven komen echt andere dingen kijken dan alleen goed zijn in je vak. Werknemers beoordelen ook of je te vertrouwen bent, hoe je met conflicten omgaat, en of je open bent over bijvoorbeeld een ophanden zijnde reorganisatie. Je baas moet je geloofwaardig vinden, maar ook de mensen onder je.”