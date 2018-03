Je kunt niet spelen dat je speelt

. Film en werkelijkheid lopen lekker door elkaar heen in de nieuwe film van Robert Jan Westdijk. Na Phileine zegt sorry is Het echte leven, dat vanavond in première gaat, de tweede film van hem die het Nederlands Film Festival mag openen. Het echte leven gaat over regisseur Martin (Ramsey Nasr) die een film maakt waarin zijn vriendin Simone (Sallie Harmsen) de hoofdrol speelt. Om haar liefde op de proef te stellen moet zij in die film-in-de-film verliefd worden op een andere man. Vanaf dat moment worden al die verschillende lagen van de realiteit een amusante warboel. Films over films zijn een geliefd genre. En acteur die acteurs spelen kunnen het beste van zichzelf laten zien. Maar wat is echt en wat is spel? Een dubbelinterview met acteurs Sallie Harmsen en Ramsey Nasr.

Wat voor rollen spelen jullie in ‘Het echte leven’? In de film bedoel ik.

Nasr: „Ik speel de regisseur Martin. En ik speel een rol. Die dan weer door de regisseur gespeeld wordt. Dat zijn twee uitersten. De regisseur die alles in de hand heeft en het filmpersonage dat alles ondergaat. Dat zijn ook de verschillen tussen het echte leven en het gespeelde leven.”

Harmsen: „Ik speel zijn vriendin.”

Moet je om iets echt te voelen, het ook echt hebben meegemaakt, zoals in de film regisseur Martin de liefde van zijn vriendin op de proef wil stellen door haar ‘echt’ verliefd te laten worden op iemand anders?

Harmsen: „Nee, dat is totale onzin. Alles komt voort uit basisemoties. Om te spelen dat je je moeder bent verloren hoef je niet je moeder te zijn kwijtgeraakt. Natuurlijk kun je niet het verdriet voelen van iemand die dat heeft meegemaakt, maar je kunt wel verdriet voelen. En tranen zijn tranen.”

Maar niet elke acteur tovert die tranen op dezelfde manier tevoorschijn.

Harmsen: „Ik doe maar wat.”

Je doet maar wat?

Nasr: ,,Dat is juist goed. Jij wordt ook verondersteld om maar wat te doen, want je hebt nog geen opleiding gehad. Straks moet je alle techniek weer vergeten. Uiteindelijk is acteren iets heel basaals. Niet eenvoudig om te doen, maar simpel van concept: wat zou ik in die situatie doen? Hoe zou ik reageren als ik die persoon was? Over de randvoorwaarden kun je praten. Hoe iets een beetje echter wordt.”

Hoe was dat dan bij deze film, waarin jullie dubbelrollen spelen, alter ego’s van de personages, die misschien, omdat ze ‘acteren’ dat ze ‘acteren’, vanzelf dichter bij jezelf als acteur staan?

Harmsen: „Maar je speelt maar één personage.”

Nasr: „Je speelt maar één personage tegelijkertijd. Maar het echte leven is nooit afwezig als je speelt.”

Harmsen: „Regisseur Robert Jan Westdijk weet precies hoe het puzzeltje in elkaar zit. Ik heb het daar heel vaak met hem over gehad. Bijvoorbeeld in het geval van de eerste en de laatste scène van de film. Die is precies hetzelfde. Maar aan het einde van de film zie je hem helemaal, met al het setgedoe eromheen, alle lagen, alles wordt dan ook in één keer duidelijk. Dan was ik voortdurend aan het switchen tussen het script en wanneer ik uit het script val. Dat was heel moeilijk. Maar dan, als je alles honderd keer geanalyseerd hebt, kom je er toch op uit dat je alles in het script moet spelen alsof het het echte leven is. Omdat je niet kunt spelen dat je speelt. De toeschouwer moet hoe dan ook alles geloven wat hij ziet, of hij nu de actrice Simone ziet, of de rol die ze speelt. Alles moet het echte leven zijn.”

En hoe kan de toeschouwer de lagen van elkaar onderscheiden?

Nasr: ,,Het zijn geen lagen. Het is geen geologie. Het vloeit in elkaar over, het is een soort eb en vloed. Bij de meeste films zijn de randen van het water duidelijker onderscheiden, als de oever van een meer. Deze film is één grote beweging van eb naar vloed en weer terug. Dat geldt ook voor de toeschouwer: je weet dat een film maar een film is. Maar je identificeert je met de hoofdpersonen en doet zo alsof het het echte leven is. Anders kun je niet met ze meeleven. Die frictie is er altijd. Die hoeven wij niet meer te spelen. De filmkijker is eigenlijk ook een acteur: die speelt het spelletje even hard mee.”

Tegelijkertijd zijn film, media en kunsten tegenwoordig geobsedeerd door het echte leven, met mengvormen tussen fictie, documentaire en reality-tv.

Nasr: ,,Kijk naar de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Je laat je helemaal meeslepen en bent verontwaardigt als het niet echt blijkt te zijn. Maar de reactie van China was: ‘Wat zitten jullie nou te zeuren? Het is toch een mooie show?’”

Harmsen: „Maar we vinden het wel erg als het in het Journaal gebeurt. We vinden het erg als we het weten. Mensen willen voor de gek gehouden worden.”