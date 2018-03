Italië retourneertstuk Elgin Marbles

ATHENE, 24 SEPT. Griekenland heeft gisteren van Italië een deel van de Elgin Marbles teruggekregen. De 2.500 jaar oudemarmeren ornamenten van het Parthenon in Athene zijn in de 19de eeuw door de Schotse diplomaat Lord Elgin van de Akropolis meegenomen. Een deel ervan had hij achtergelaten bij een vriend in Sicilië. Die restanten zijn nu door de Italiaanse president Giorgio Napolitano aan de Griekse autoriteiten overhandigd die het zal tonen in het nieuwe Parthenon museum. De rest van he fries is, ondanks herhaalde Griekse verzoeken tot teruggave, nog steeds te zien in het British Museum in Londen.