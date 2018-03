Internet Weblog van de dag

Bitter koud. Correspondent Michiel Krielaars blogt uit Moskou„Sinds ik uit Tbilisi terug ben, is het koud in Moskou. Het kwik van onze buitenthermometer loopt dagelijks op tot zo’n vijf graden Celsius. En ook binnen zitten we te rillen van de kou, want de stadsverwarming staat nog niet aan. Met dikke truien en lange onderbroeken aan verschansen we ons in mijn werkkamer, waar een elektrisch kacheltje staat. In de woonkamer is het niet lang uit te houden, zo koud is het er. Bezoek houden we dezer dagen dan ook buiten de deur, uit wederzijds belang.

Wanneer komt er een einde aan ons lijden, zult u vragen. Welnu, dat einde breekt aan op 15 oktober, als de stadsverwarming eindelijk wordt opengedraaid. Vanaf dat moment zullen de radiatoren tot in mei op volle kracht loeien. Want in de meeste huizen heeft de verwarming geen thermostaat en is er geen mogelijkheid om de radiatoren dicht te draaien. Met als gevolg dat je je hier ’s winters binnenskamers dag en nacht in een sauna waant.

Op radio Echo Moskvy wordt al dagen geklaagd over deze merkwaardige trek van de Russische overheid om de gaskraan jaarlijks pas op een van tevoren bepaalde datum open te zetten, ook al is het in de voorafgaande weken ijskoud.