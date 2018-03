`Ik ben mishandeld door de VS in Kabul`

Kabul. Een Afghaanse journalist die dit weekeinde is vrijgelaten na elf maanden detentie, zegt dat zijn bewakers hem hebben mishandeld. Jawed Ahmad (21) werkte voor de Canadese televisiezender CTV toen hij in oktober vorig jaar gevangen werd genomen op de NAVO-basis bij Kandahar. Later werd hij overgebracht naar de basis Bagram bij Kabul. Volgens zijn advocaat werd Ahmad beschouwd als een `vijandelijke strijder`. Ahmad zegt dat Amerikaanse special forces hem hebben geschopt, negen dagen achtereen slaap hebben onthouden en hem hebben gedwongen om urenlang blootsvoets in de sneeuw te staan. De VS zeggen dat Ahmad zich niet heeft beklaagd bij bezoeken van het Rode Kruis.