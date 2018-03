Het is geen tijd voor jonkies

Het gaat niet om mijzelf maar om u, verzekerde de Britse premier Gordon Brown het partijcongres van Labour in Manchester gisteren nederig. Maar iedereen in de zaal wist dat het ditmaal in de eerste plaats om Brown zelf draaide. Handhaaft de partij hem als premier en partijleider of geeft ze de voorkeur aan een jongere met meer toekomst?

De partij trekt immers op het ogenblik volgens opiniepeilingen nog niet half zoveel stemmen als de Conservatieven van David Cameron. Sinds Neville Chamberlain in 1940 is er geen premier meer geweest die zo impopulair was als Brown. Al maanden gonst het van de geruchten dat hij aan de kant wordt geschoven. Meest genoemde kandidaat voor zijn opvolging: de jongensachtige minister van Buitenlandse Zaken David Miliband.

Brown stond dan ook vooraf onder zware druk, zeker in een land waar men leiders meer dan elders beoordeeld op hun retorische vaardigheden. Een wonder van welsprekendheid zal de nogal stroeve Schot nooit worden, maar hij deed het gisteren in de voormalige hal van het Centraal Station van Manchester beter dan velen hadden verwacht.

Met grote gedrevenheid pleitte hij voor een eerlijke en rechtvaardige samenleving. In dat kader toverde hij ondanks de economische tegenspoed enkele verrassingen uit de hoed. Kankerpatiënten kunnen voortaan op gratis medicijnen rekenen. Schooltjes voor peuters van twee jaar worden gratis en hij wil alle kinderen van het land toegang tot snelle internetverbindingen bieden. Er wordt strenger opgetreden tegen illegale immigranten en er komt meer politie op straat.

Brown maakte bovendien duidelijk dat hij allerminst van plan is vrijwillig het veld te ruimen. Hij presenteerde zich juist als een man die met zijn jarenlange ervaring als minister van Financiën beter dan wie ook geschikt is de huidige economische problemen aan te pakken. „Dit is geen tijd voor een nieuweling”, zei hij.

En de partij moet hem maar nemen zoals hij is: „Ik ga niet proberen iemand te zijn die ik niet ben”, verklaarde hij haast uitdagend. „Als mensen zeggen dat ik te serieus ben, wel er is eerlijk gezegd een hoop om ernstig over te zijn. Ik ben serieus bezig met een serieuze baan voor alle mensen in dit land.”

Zijn vrouw Sarah, die doorgaans op de achtergrond blijft, bood verrassend hulp bij zijn pogingen zich een warmer imago aan te meten. Ze introduceerde haar man vanaf het spreekgestoelte en gaf hem, onder luid gejuich van de zaal, twee bezielende kussen voor hij van start ging.

Browns optreden miste zijn uitwerking op het publiek niet. „Het was een geweldige toespraak”, verwoordde Mark Meredith, burgemeester van Stoke-on-Trent, na afloop de mening van velen. „Hij heeft laten zien wat een goede leider hij is. Er is geen sprake van dat Brown een gebroken man is, zoals wel is gesuggereerd.” Partijactiviste Bhavni Joshi was zeer te spreken over Sarah Browns optreden: „Het laat zien dat er achter elke fantastische man een nog fantastastischer vrouw schuil gaat.” Zo heeft Brown zijn critici in eigen kring voorlopig even de mond gesnoerd. Maar de vraag is hoe lang de rust duurt. In november is er weer een tussentijdse verkiezing in Schotland. Als Labour daar verliest, kan Brown zijn borst weer nat maken.