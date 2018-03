Het gezag bij Defensie

Minister Van Middelkoop (Defensie, ChristenUnie) heeft zich eigenhandig in de nesten gewerkt door even openhartige als onhandige uitlatingen in een interview met het weekblad Vrij Nederland. Daarin laat hij deze week weten dat hij in de periode 1973-1978 de militaire dienstplicht heeft ontlopen door ‘persoonlijke onmisbaarheid’ aan te voeren als medewerker van de fractie van het GPV, een van de twee voorlopers van de ChristenUnie.

Het was een in die jaren vaker gebruikt argument om de dienstplicht te ontwijken, bijvoorbeeld voor zonen die in een familiebedrijf werkzaam waren. In het geval van Van Middelkoop zijn er twee opties waarom hij ‘onmisbaar’ liet aanvoeren: of het was een smoes of het was (zelf)overschatting, omdat moeilijk aan te nemen valt dat er in de jaren zeventig in heel Nederland niemand te vinden was die de twee- of eenkoppige fractie van het GPV kon bijstaan.

In het interview laat Van Middelkoop ook blijken dat hij zich destijds ongeschikt voor de wapenrok achtte, omdat hij moeite met gezag heeft. Dat heeft de vraag opgeroepen naar zijn geschiktheid als minister van Defensie, de politieke verantwoordelijke voor een organisatie die het bij uitstek van autoriteit moet hebben. Nu hoeft een minister van Landbouw geen boer te zijn geweest, die van Verkeer geen wegenbouwer en geldt voor de minister van Onderwijs alleen dat hij het moet hebben genoten. De minister van Defensie hoeft dus geen uniform te hebben gedragen.

Maar een probleem is wel dat Van Middelkoops gezag bij de militaire vakbonden is aangetast. Zij hebben in ongemeen felle bewoordingen gereageerd op zijn woorden. Zo liet voorzitter Debie van VBM/NOV weten dat Van Middelkoop zijn geloofwaardigheid „te grabbel” heeft gegooid. „Hoe kunnen soldaten vertrouwen hebben in hun minister als die zegt dat hij moeite met gezag heeft en blij is de dienstplicht niet te hebben vervuld?” Voorzitter Van den Burg van de AFMP sprak van „een al langer bestaand beeld van de verkeerde man op de verkeerde tijd op de verkeerde plaats”. Het lijken overtrokken reacties op uitspraken van een naïeve minister die eerlijk over zijn verleden was. Feit is dat ook de VVD in de Tweede Kamer „met ontzetting” kennis heeft genomen van Van Middelkoops uitlatingen en zowel hem als premier Balkenende de vraag heeft gesteld hoe de minister nu verder denkt te kunnen functioneren.

Hij heeft geen onbesmet verleden. Toen het nog onduidelijk was of Nederland zijn missie in Uruzgan zou voortzetten en binnen de NAVO naar hulptroepen werd gezocht, liet Van Middelkoop voortijdig doorschemeren dat de Nederlandse militairen twee jaar zouden bijtekenen in Afghanistan. De oorlog die het leger daar voert in combinatie met een poging tot wederopbouw, is tevens de belangrijkste reden waarom Van Middelkoop zijn uiterste best moet doen om geen twijfel te laten bestaan over zijn betrokkenheid bij en gezag over het leger. Hij kan zich geen vertrouwensbreuk veroorloven, noch met zijn militairen, noch met het parlement.