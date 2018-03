Het Gesprek staakt opnames nieuwe tv-programma`s

Rotterdam. Televisiezender Het Gesprek gaat bezuinigen. De zender, die uitsluitend vraaggesprekken uitzendt, gaat voorlopig geen nieuwe programma`s meer opnemen. De advertentie-inkomsten blijven achter bij de verwachtingen. ”Wij zetten de tering naar de nering”, zegt programmadirecteur Thomas Hendriks. ”Maar er zijn geen financiële problemen zoals elders in de media wordt gemeld.” Volgens Hendriks wordt de zender niet in zijn voortbestaan bedreigd. ”Wij hebben nog een reservoir aan nieuwe, opgenomen programma`s.”Wel zal het aantal herhalingen volgens Hendriks toenemen. Het Gesprek herhaalt normaal ook al eerder uitgezonden programma`s. Verder onderhandelt Het Gesprek met een aantal partijen over een ”strategische samenwerking”. Met wie hij in gesprek is wil Hendriks niet zeggen. Een samenwerking met de Volkskrant gaat in ieder geval niet door. De interviewzender trekt dagelijks 200.000 kijkers, aldus Hendriks. Dat is circa eenderde van het gewenste marktaandeel van 1 procent. Dat hoopt de zender binnen enkele jaren te bereiken. Presentator en Het Gesprek-medewerker Hanneke Groenteman had gisteren op haar weblog een tip voor tv-kijkend Nederland. ”Voor de - te weinig, ben ik bang - kijkers naar Het Gesprek dit advies: kijk deze week nog maar even heel goed...” Hendriks vindt die opmerking ”iets te somber”. ”Ik denk dat ze is geschrokken dat wij voorlopig geen programma`s meer met haar maken.”