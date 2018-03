Het eerste schot stond op YouTube

Een jonge kerel, kortgeknipt donkerblond haar, soms een baseballpet achterstevoren op het hoofd, soms een stoere zwartleren jas om de schouder, richt koelbloedig op zijn doel. Vijf harde knallen klinken kort na elkaar, dan vijf iets trager. De rechterarm blijft stabiel. En dan grijnst Matti Juhani Saari (22). Hij is tevreden over wat hij ziet op de papieren schietschijf. Dus plaatst hij enkele filmpjes met dergelijke schietoefeningen onder de naam ‘Mr. Saari’ op de internetsite YouTube.

Ook de politie van het Finse stadje Kauhajoki, een plaats met 14.000 inwoners 300 kilometer ten noordwesten van de Finse hoofdstad Helsinki, heeft het internetfilmpje opgemerkt. Afgelopen maandag hebben ze een gesprek met Matti Juhani Saari, die in het stadje woont en studeert. Ze zien in de ondervraging geen aanleiding om zijn wapen, een kaliber .22, of de tijdelijke wapenvergunning die hij sinds augustus heeft, weer af te nemen. Ook de oorlogszuchtige taal in zijn YouTube-profiel, waarin hij spreekt over ‘oorlog’ en moeders die zullen huilen, kan de agenten onvoldoende verontrusten.

Nog geen twaalf uur na het gesprek met de politie smokkelt Saari gisterochtend zijn wapen binnen in de hogeschool voor huishoudkunde waar hij een opleiding volgt. Even na tien uur begint hij er aan een schietpartij. Negen studenten overlijden ter plekke, twee anderen komen later om het leven in het ziekenhuis.

„Eerst hoorde ik een paar schoten en daarna gegil van hysterische meisjes”, vertelde bewaker Jukka Forsberg gisterenmiddag aan het persbureau AFP. Forsberg belde de politie, liep op het lawaai af en zag een in het zwart geklede man die een klas binnen ging. „Ik keek door het raam van de deur. Hij zag er militaristisch uit. Hij wandelde rustig. Herlaadde rustig als het moest, hij zag er goed voorbereid uit. Ik had hem niet herkend als een van onze studenten”, aldus de man die de politie alarmeerde.

Volgens de bewaker waren de politie en de hulpdiensten van Kauhajoki heel snel ter plaatse. Toch duurde het nog ruim een uur voor de schietpartij helemaal ten einde was. Saari probeerde zelfmoord te plegen maar dat lukte aanvankelijk niet. Hij werd met een zware hoofdwond overgebracht naar het universitair ziekenhuis van Tampere, waar hij gisteren in de vooravond uiteindelijk toch overleed.

De actie van Saari roept herinneringen op aan een gelijkaardig drama van 7 november vorig jaar. Toen schoot de 18-jarige student Pekka-Eric Auvinen in het Finse Pekola zes van zijn medeleerlingen dood, plus een verpleegster en de directrice van se school. Daarna pleegde hij zelfmoord. Ook Auvinen had zijn moorddadige actie aangekondigd op de website YouTube.

Het drama van Pekola zorgde voor een lang debat in de Finse media over wapenbezit, alcoholmisbruik en de combinatie van beide. Finland telt 5,3 miljoen inwoners, maar er zijn 2,4 miljoen wapens in privébezit. Dat is na de Verenigde Staten en Jemen het grootste percentage per inwoner ter wereld. In Finland worden relatief veel moorden gepleegd: in 2006 nog 138, procentueel na de Baltische landen en Hongarije het hoogste aantal binnen de Europese Unie. Van de moordenaars blijkt 81 procent onder invloed te zijn geweest van alcohol. Opvallend is dat slechts 16 procent van de moorden werd gepleegd met een wapen.

Premier Matti Vanhanen van de liberale Centrumpartij zei gisteren dat hij opnieuw een levendig en geëmotioneerd debat verwacht. Hij meent dat het evident is dat er na het tweede schietincident op een school binnen het jaar een verandering moet komen in de wetgeving op wapenbezit.

Anne Holmlund, minister van Binnenlandse Zaken namens de centrum-rechtse Nationale Coalitiepartij, kondigde al aan enkele wijzigingen te zullen voorstellen. „Het spreekt voor zich dat we zorgvuldig moeten analyseren wat er is gebeurd en welke maatregelen we moeten nemen om dit soort dingen nooit meer te laten gebeuren”, zei Holmlund gisteren aan het Finse persbureau STT. Holmlund wil ook een onderzoek naar de ondervraging van Saari door de politie van afgelopen maandag, en waarom hij vervolgens vrij werd gelaten en zijn wapen mocht houden.

