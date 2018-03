?Herzien ontuchtzaak Enschede niet nodig?

Er komt waarschijnlijk geen herziening van de zogenoemde Enschedese ontuchtzaak. Advocaat-generaal Schipper heeft gisteren aan de Hoge Raad geadviseerd de zaak niet te herzien. Volgens het advies „is er geen sprake van een nieuwe omstandigheid die het ernstige vermoeden oplevert dat Hennie K. ten onrechte is veroordeeld.”

In de zaak, werden K., zijn echtgenote en haar broer in 2000 veroordeeld voor verkrachting en ontucht met zes buurtkinderen en twee dochters. De vader werd veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs, de moeder tot 5 jaar, de broer tot 7 jaar.

De Enschedese ontuchtzaak is een van de zaken die bekend staan als mogelijke rechterlijke dwalingen. Andere zijn de zaken van Lucia de B. en Ina Post.

De zaak in Enschede werd eerder onderzocht door de Commissie evaluatie afgesloten strafzaken (CEAS). Uit dat onderzoek bleek dat er informatie uit het dossier was gehouden. Verder waren er „vraagtekens” te plaatsen bij de wijze waarop de aangifte van een van de dochters tegen haar vader tot stand was gekomen. Recent verklaarde een van de dochters op tv dat er van ontucht geen sprake is geweest.

De advocaat van K., Geert-Jan Knoops, noemt het zorgelijk dat er geen herziening van de zaak komt. „Dat belooft weinig goeds voor andere zaken die nog moeten worden behandeld.” Hij spreekt van een „weinig doordacht” advies.

Vanuit de tbs-kliniek heeft K. teleurgesteld gereageerd op de beslissing van de advocaat-generaal, zegt Knoops. Als het niet tot een heropening komt, dan is K. veroordeeld tot een levenslang verblijf in de kliniek. Omdat hij niet bekent, blijft behandeling uit.

De uiteindelijke beslissing van de Hoge Raad is K.’s laatste strohalm, zegt Knoops. Zowel in de Deventer moordzaak als in de Puttense moordzaak week de Hoge Raad af van het advies van de advocaat-generaal.