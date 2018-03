Hari Puttar mag van Hof Delhi

LONDEN, 24 SEPT. Warner Bros heeft de rechtszaak tegen een Indiase Filmmaatschappij over de titel van de film Hari Puttar , die te veel zou lijken op Harry Potter, verloren. De film gaat over een tienjarige jongen die verhuist naar Groot-Brittannië. Het hof in de Indiase hoofdstad Delhi heeft de aanklacht ongegrond verklaard. Het hof vindt dat Warner Bros na de registratie van de titel Hari Putar in 2005 al een aanklacht had kunnen indienen en dat de filmkijkers het verschil wel weten tussen Puttar en Potter.