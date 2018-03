Haalt het album niet (3) klik@nrc.nl Na enige twijfel heeft Harry Rienmeijer uit Utrecht deze foto ingestuurd. „Op een verlaten strandje op Ibiza ging ik in mijn blote billen snorkelen. Thuis zag ik dat mijn vriendin had vastgelegd waarom ik de dagen na deze duik niet kon zitten van de blaren op mijn billen.” In de rubriek klik@nrc.nl staat elke dag een lezersfoto. Het thema is deze week: ‘Haalt het album niet’. Verstuur de foto in jpg-formaat. Vergeet niet je naam, woonplaats en een beschrijving mee te sturen. De zomervakantie is voorbij, het is tijd om de vakantiefoto’s uit te zoeken en (digitaal) in te plakken. Welke foto haalde het fotoalbum net niet? Stuur je meest bijzondere afgevallen foto naar klik@nrc.nl.

