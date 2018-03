Nieuws uit New York: Google die samen met T-Mobile en HTC de G1 de eerste telefoon met een Androïd besturingssysteem toont. Deze smartphone kun je zelf uitbreiden met extra software en spelletjes. Dat zijn dezelfde trucs als de Apple iPhone, zij het dat de bediening er iets minder gelikt uitziet.

Google en T-Mobile hopen dat mensen massaal mobiel gaan internetten omdat ze nu een kleine computer in hun broekzak hebben, die YouTube, Gmail, Search en Calender al heeft voorgeïnstalleerd. In de VS gaat het toestel 179 dollar kosten, bij een abonnement van 35 dollar per maand. Dat is ongeveer even duur als de iPhone. Europa moet nog even wachten: Groot-Brittannië krijgt de G1 in november, Nederland pas begin 2009. Troost je, volgens Google komen er nog een hele hoop telefoons met Androïd op de markt.

Marc Hijink

Rectificatie / Gerectificeerd

correcties en aanvullingen

Afbeelding Hebben

In de rubriek Hebben ( Google in je broekzak, woensdag 24 september, pagina 32) stond niet een afbeelding van de nieuwe telefoon van Google , maar van een luidspreker van Apple. Hieronder de afbeelding van de T-Mobile G1: