Giftige sprookjeskristallen in goedkope woning

Tentoonstelling Seizure. 151-189 Harper Road, London SE1. Tot 2 november. Voor verdere informatie zie www.artangel.org.uk.

Grimmig, grauw en intimiderend is de weg naar Harper Road in Elephant and Castle, een inner city achterstandsbuurt in Londen die beter bekent staat om haar tiener-steekpartijen dan om hoogstaande kunstprojecten. In de druilerige motregen passeert de bezoeker architectonische gedrochten uit de jaren ’60, satellietschotels en betonnen torenflats – verloederde sociale woningbouw alom.

Maar 151-189 Harper Road vaut le détour, want het is hier dat het laatste project van kunstorganisatie Artangel te zien is, een werk van kunstenaar Roger Hiorns. Artangel heeft een lange geschiedenis van spraakmakende kunstprojecten die gebruik maken van ongewone locaties of op een of andere manier ingrijpen in het stedelijk landschap. Een van de eerste, en beroemdste, is House van Rachel Whiteread uit 1993. Maar ook kunstenaars als Kutlug Ataman, Francis Alÿs, Gregor Schneider, Antony Gormley en Jeremy Deller hebben, vaak spectaculaire, werken voor de organisatie gemaakt.

Zoals de titel al aangeeft (‘aanval, beroerte, in beslag nemen’), grijpt ook Seizure radicaal in in de omgeving van 151-189 Harper Road – lelijke laat-modernistische laagbouw, ooit op een koopje uit de grond gestampt, zodat slopen inmiddels de enige optie is. Het blok – dichtgetimmerd op een tweetal deuren na met dunne wandjes – oogt alsof het zo omvergeblazen zou kunnen worden.

Maar Seizure is sluipend agressief. Schoenen uit, rubberlaarzen aan en rubberhandschoenen: anders wordt de bezoeker niet toegelaten. Wie de tweede deur binnengaat, waarachter het feitelijke werk schuilgaat, ziet aanvankelijk niets dan een treurig uitgewoond omhulsel van sociale woningbouw, compleet met flutkwaliteit inbouwkasten. Dan schemert in een zijkamer iets blauws, en voor je het weet sta je in een science fiction-décor van knalblauwe kristallen, van de bodem tot aan het plafond, elke vierkante centimeter bedekt met het glinsterende groeisel. Er zijn verschillende, naast elkaar liggende kamertjes aan de blauwe ziekte ten prooi gevallen. In een daarvan staat een bad, overgroeid met centimeters lange, scherp ogende scherven, die net als op de muren en plafonds mooi symmetrisch dezelfde kant op staan. Aan het plafond bungelen hier en daar – op de plek van de lampenfittingen – wat grotere stalactieten, niet zozeer puntig maar eerder in woestijnroos-achtige samenhang groeiend.

Ramen zijn er niet, waardoor de kristalfacetten des te opvallender fonkelen in het duister. Op de vloer liggen plassen water en vertrapt gruizig blauw dat voelt als lopen over smeltende sneeuw. Al met al is het effect sprookjesachtig groezelig. Is dit een disco, een grot uit Duizend-en-een-nacht, of een diepzeewonder uit een programma van David Attenborough? Wat is hier gebeurd? Kunstenaar Roger Hiorns heeft in een deel van de sociale huurwoning een dunne waterdichte metalen tank gebouwd, dicht langs de muren. Die heeft hij via een gat in de vloer van de bovenwoning gevuld met zo’n 80.000 liter kopersulfaat-oplossing. De vloeistof koelde drie weken af voor ‘totale kristallisatie’, werd vervolgens weggepompt en het resultaat is de blauwe bling waar we nu doorheen lopen.

Het is niet de eerste keer dat de in Birmingham geboren Hiorns kunst maakt met kopersulfaat, maar op deze schaal heeft hij nog niet eerder gewerkt. Hiorns kristalliseert al tien jaar BMW-automotoren en schaalmodellen van kathedralen, en maakte werk uit andere ongebruikelijke materialen: parfum, ontsmettingsmiddel, zeep en zijn eigen sperma. Hoewel hij pas 33 is, heeft hij al installaties gehad in de Tate Britain en de prestigieuze British Art Show van 2005.

Hiorns heeft de neiging om zijn kunstwerken in een vroeg stadium aan hun eigen lot over te laten, met ook voor hemzelf verrassende resultaten. Zo had hij van te voren geen idee hoe Seizure er uit zou komen te zien na het kristalliseringsproces. Dat de installatie eenmaal blootgesteld aan de lucht vanzelf zal verkruimelen, deert hem niet. En dat bezoekers kristallen stelen en mee naar huis nemen hoort erbij, vindt hij. De locatie maakt het allemaal vreemd passend: in dit schoolvoorbeeld van modernistische teloorgang verwacht je niet anders dan een bijtende uitslag. En hoewel de blauwe glitter scherven verleidelijk ogen, kun je ze beter niet aanraken – het blijft gif.